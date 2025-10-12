¡Ö½µ1°Ê¾å±¿Æ°¤¹¤ë¼Ò²ñ¿Í¡×Ãæ³Ø°Ê¹ß¤Î±¿Æ°ÉôÎò¤Çº¹¡¡±¿Æ°Éô½Ð¿È¼Ô¤Ï50.5¡ó¡¡¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Ï33.1¡ó¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£Ä´ºº
³Ø¹»¤Ç±¿Æ°Éô¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂ´¶È¸å¤Ë±¿Æ°¤ò¤¹¤ëÉÑÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢ÂÎÎÏ¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¤â¾å²ó¤ë¤³¤È¤¬¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¤ÎÄ´ºº¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢µîÇ¯¡Ê2024Ç¯¡Ë5¡Á10·î¤ËÁ´¹ñ¤Î6¡Á79ºÐ¤ÎÃË½÷¤¢¤ï¤»¤Æ5Ëü9444¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ãæ³Ø¡¢¹â¹»¡¢ÀìÌç³Ø¹»¡¢Âç³Ø¤Ê¤É¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ç±¿Æ°Éô¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä·Ï¤Î¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È²óÅú¤·¤¿20Âå¤È30Âå¤ò¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È²óÅú¤·¤¿Æ±Ç¯Âå¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö½µ1Æü°Ê¾å±¿Æ°¤¹¤ë¡×¤Î¤Ï±¿Æ°Éô·Ð¸³¼Ô¤Ç50.5¡ó¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Ç33.1¡ó¤Èº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÕ¤Ë¡¢¡Ö±¿Æ°¤·¤Ê¤¤¡×¤Ï±¿Æ°Éô·Ð¸³¼Ô¤Ç24.1¡ó¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Ç44.5¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±¿Æ°Éô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤È½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤È¤Ç¤ÏÂ´¶È¸å¤ÎÂÎÎÏ¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¤Ë¤â°ã¤¤¤¬É½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
25¡Á29ºÐ¤ò¸«¤ë¤ÈÃËÀ¤Ç¤Ï±¿Æ°Éô·Ð¸³¼Ô¤ÎÊ¿¶Ñ¤¬41.3ÅÀ¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤è¤ê7.1ÅÀ¹â¤¯¡¢½÷À¤Ç¤â±¿Æ°Éô·Ð¸³¼Ô¤ÎÊ¿¶Ñ¤¬40.7ÅÀ¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤è¤ê6.4ÅÀ¹â¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ç¯Îð¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ±¿Æ°Éô·Ð¸³¼Ô¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Îº¹¤Ï½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤â½÷À¤â60ºÐ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤Èº¹¤Ï2ÅÀÌ¤Ëþ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö±¿Æ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎÂÎÎÏ¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¿ê¤¨¤ë¤Î¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£