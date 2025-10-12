£±£¹µå¤ÎÇ®Àï¡¡£Ä£å£Î£Á¡¦ÎÓ¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÇ´¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥ó¥ÉÊ¨¤«¤¹¡¡µð¿Í¡¦ÃæÀî¤Ï¶ì¾Ð¤¤
¡¡¡Ö£Ê£Å£Ò£Á¡¡£Ã£Ó¥»¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È£Ó¡¦Âè£²Àï¡¢£Ä£å£Î£Á¡Ýµð¿Í¡×¡Ê£±£²Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡Æ±ÅÀ¤Î¼·²ó£±»à¤«¤é¡¢£Ä£å£Î£Á¤ÎÎÓ¤Èµð¿Í¡¦ÃæÀî¤¬£±£¹µå¤ËµÚ¤Ö»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¥«¥¦¥ó¥È£²¡Ý£²¤«¤éÎÓ¤¬£·µåÏ¢Â³¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç¤·¤Î¤°¤È¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Îº¸ÏÓ¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡££±£²µåÌÜ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¤Þ¤¿£¶µåÏ¢Â³¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢ÃæÀî¤¬Êá¼ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ë¼ó¤ò¿¶¤ê¡¢¥é¥¹¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÁªÂò¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¥Ü¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ»Íµå¡£ÎÓ¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤òºî¤Ã¤Æ°ìÎÝ¤ËÊâ¤¯¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤Ï´°À®¤ÈÇï¼ê¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£