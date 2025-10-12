フリーアナウンサーの古舘伊知郎が１１日放送の「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日本テレビ系）に出演し、憧れの存在だったみのもんたさんとの思い出を語った。

中学時代にラジオの深夜放送に没頭していた古舘は「パーソナリティと呼ばれるアナウンサー、しゃべり手になりたいと思った」とアナウンサーを志すようになった。当時憧れていたのが、みのもんたさん。古舘の１０年先輩で、みのさんの後を追うように進学し、高校・大学の大先輩にもなった。

古舘は「人生って予告編がある。後で分かるから、その時は予告編って気付かない」と切り出し、みのさんとの運命的な出会いを振り返った。みのさんと同じ高校に進学した古舘は、みのさんが司会を務めるコンサートに行きサインをもらうために列に並んでいた。古舘の順番になり「『同じ学校です。みのさんみたいなしゃべり屋になりたいんです！』と言った瞬間に（古舘の肩を叩き）『なれるよ、お前なら！はい、次の方どうぞ』って言ったの」と明かした。

古舘は「高校生で『なれるよ君は！』って調子よく言われたことがズドーンと入って。本当に学校を卒業して（アナウンサーに）なれたから」と感謝。アナウンサーになってからみのさんの鞄も持ちを１、２年やったという古舘は「（当時勤務していた）テレビ朝日の中で怒られてね、先輩アナウンサーに。『他局のアナウンサーの鞄持ってんじゃねえ馬鹿野郎』って」と懐かしそうに話していた。