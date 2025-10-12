準決勝のホームランの場面を再現する横浜の奥村頼

この夏の高校野球神奈川大会、横浜スタジアムで準決勝を戦った横浜と立花学園の選手が激戦を振り返る対談が１２日、松田町で行われた。横浜の渡辺元智・元監督が同町のふるさと大使を務めている縁から実現した特別企画。選手たちはユーモアを交えて大接戦の舞台裏を明かした。

参加したのは、横浜からはＵ１８日本代表に選ばれた阿部葉太、奥村頼人、奥村凌大、為永皓の４選手。立花からは芦川颯一、伊藤結羽、山浦龍雅、田畑智広の４選手。準決勝で立花が３点を先制するも、奥村頼の２打席連続本塁打で横浜が逆転勝ちした試合のダイジェスト映像を流しながら、本山博幸町長の質問に選手たちが答えた。

三回、横浜が駒橋捕手のパスボールなどで２点を先制された場面では、「心の中でキャッチャー交代しろと思っていた（笑）」と為永。阿部葉も「エラーしたあと駒橋が言い訳していて、ブチ切れました」と笑わせた。

奥村頼の１本目のバックスクリーン直撃本塁打には、打たれた芦川が「第１打席で体勢を崩したのに大きなフライを打っていて、そこで今日の奥村選手はヤバいなと感じていた。打たれた時はセンターフライかと思ったが、後ろを見たらボールがすごく小さくなっていた」。奥村頼は「前の試合（平塚学園高校戦）は自分のせいで負けそうになって皆に切れられて、活躍しないとヤバいと臨んだ試合だった。前日の打撃練習で５本中４本がホームラン。バッティングは絶好調だった」と振り返った。