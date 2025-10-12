今年も待ってたーーーッ！【GU】大人に似合う♡「優秀パーカー」

朝晩の冷え込みが気になり始める秋は、大人コーデに馴染むジップパーカが重宝するかも。カジュアルすぎず上品な印象で楽しみたいなら【GU（ジーユー）】のパーカをチェックしてみて。毎年人気の定番アイテムが、今年はさらにアップデートして登場しました。裏起毛素材で冬もあたたかく着られて、デイリーに活躍しそうです。

洗練されたデザインが大人コーデにマッチ

【GU】「ヘビーウェイトスウェットフルジップパーカ」\3,990（税込）

程よい厚みによってハリ感が出そうなジップパーカ。今年はフードのスピンドルコードがなくなっており、より洗練された雰囲気で着こなしやすくなっています。公式サイトによると「熱を外に逃がしにくい保温機能付きの裏起毛素材」とのことで、これから寒くなっても頼りになるはず。カラーはこちらのベージュを含めた、全5色展開です。

立体的なシルエットでコーデを格上げ

スタッフのKumikoさんは「毎年大好評のスウェット商品」「軽い着心地になりました」と紹介。ユニセックスアイテムなので、ガバッとリラクシーに着られるサイズ感も魅力です。ゆったりとこなれ感たっぷりに着こしやすく、フードの立ち上がりもよさそう。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M