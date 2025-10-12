ビュイックLPGA上海

女子ゴルフの米ツアー・ビュイックLPGA上海が12日、中国のチージョン・ガーデンGC（6703ヤード、パー72）で最終ラウンドが行われた。首位で出た勝みなみ（明治安田）は7バーディー、ノーボギーの65で回り、通算24アンダー。序盤からスコアを伸ばすも、2位のジーノ・ティティクル（タイ）が衝撃的な猛追。17番で追いつかれ、プレーオフに突入した。

勝のパッティングが冴え渡った。2番パー3、4番パー5はきっちり寄せてバーディーを奪うと、9番パー5では2メートルほどのパットを沈めバーディー。3つスコアを伸ばしてサンデーバックナインに入った。

後半も10番でいきなりバーディー。12番、そして13番でもしっかり沈め連続バーディー。この時点で2位に4打差をつけた。その後、2位のティティクルが3連続バーディーで猛追し1打差まで追い上げられる。勝は17番でチップインバーディーを奪うも、ティティクルはイーグル。通算24アンダーで並ばれ、プレーオフに突入した。

初日は27位発進だった勝は2日目に大爆発。12バーディー、1ボギーでコースレコードとなる「61」をマーク。通算13アンダーで首位に浮上した。米ツアー初Vへ、3日目もスコアを4つ伸ばし、2位に2打差の首位で最終日を迎えていた。



