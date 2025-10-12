発売のたびに完売のアレ！【CEZANNE】「大人気ハイライト」に“初雪のきらめき”「限定色」が登場♡

【CEZANNE（セザンヌ）】の大人気「パールグロウハイライト」シリーズから、冬限定の新色「SP3 スノーファンタジー」が10月上旬より数量限定で発売！ “初雪の輝き”をテーマに、4色の光が肌に透明感と濡れツヤを添える限定カラーです。発売のたびに完売が続く“幻のハイライト”シリーズということもあり、今回も注目度大。実際の色味や質感を、さっそくレビューします！

【CEZANNE】「パールグロウハイライト」SP3 スノーファンタジー \847（税込）

2025年のメイクトレンドでは、“色のついたハイライト”が注目のキーワードに。これまでのホワイトやベージュ系だけでなく、ピンクやブルー、ゴールドなど、血色感と透明感を同時に引き出すカラータイプも人気を集めています。そんな流れの中、【CEZANNE（セザンヌ）】の大人気シリーズ「パールグロウハイライト」からも、冬の訪れを告げる限定色が登場。10月上旬より数量限定で発売される「SP3 スノーファンタジー」は、“初雪の輝き”をテーマに開発された特別なカラーです。発売当初からSNSで“幻のハイライト”と話題をさらったシリーズの最新作として、今季も完売必至の予感。

単色でも、ブレンドでも。4色の光がとけ合う、“雪のヴェール”

一見すると真っ白なパウダー。実はよく見ると、ブルー・ピンク・イエロー・グリーンの4色構成になっていて、光の当たる角度によって表情を変えます。単色使いでは、それぞれのカラーが生み出す印象変化を楽しめる。ブラシで4色をブレンドして使えば、肌の上で光と色が溶け合い、まるで“雪のヴェール”をまとったような上品な濡れツヤを演出できます。ヒアルロン酸Naやラベンダー花エキスなど4種の美容保湿成分を配合し、しっとりとした質感で粉感を感じさせず、乾燥しやすい季節でも快適に使える設計もうれしいです。

ギラつかず上品。粉なのに“濡れツヤ”が叶う

全4色をブレンドすると、サラサラとしたパウダーがなめらかに広がり、ひと塗りで自然なツヤをプラス。粒子の細かいパウダーで、高輝度パールがしっかり入っているのにギラつかず、儚げで上品なきらめきが肌になじみます。サラサラなのに粉っぽさはなく、クリームやバームのような“濡れツヤ”仕上げ。まさに「こういうのが欲しかった」と感じるようなハイライトです。4色の光が角度によってやさしくきらめき、頬骨や鼻筋にさっとのせるだけで、顔全体がぱっと明るく、透明感と奥行きのある印象に。

4色の光で遊ぶ。冬メイクに“自分らしい光”をプラス

ブルーは、まるで冬の空気を映したような透明感カラー。黄ぐすみや赤みをそっと抑え、フェアリーで凛とした輝きをプラスしてくれます。ピンクは、セザンヌ企画担当者の方もおすすめする血色感と可憐さの両立カラー。チークに重ねれば自然な温もりを、目頭にのせれば“きゅるん”とした明るい印象を演出できます。イエローは、華やかさを添える多才カラー。ピンクとのMIXで肌なじみがよくなったり、アイシャドウのように目元へ使っても繊細なきらめきが上品に映えます。そしてグリーンは、澄んだ空気を感じさせるモードカラー。赤みやくすみをナチュラルに整えつつ、透明感とみずみずしさをプラス。派手すぎないのに印象的で、大人っぽい抜け感や“洗練さ”を引き出してくれるカラーです。

それぞれの色が単体でも美しく、組み合わせることで“自分だけの光”を作れるのが、この限定色「スノーファンタジー」の最大の魅力です。冬の澄んだ空気のようなツヤで、いつものメイクをほんの少し特別に。限定色なので、気になった方は店頭やオンラインで早めにチェックしてみて。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：Kaori.F