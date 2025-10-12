学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝（１３日午後１時５分スタート、島根・出雲市＝６区間４５・１キロ）の前日会見が１２日、出雲市内で行われた。２年ぶり６度目の王座奪還を目指す駒大は、今回エースの佐藤圭汰（４年）がエントリーしなかったが、藤田敦史監督は「それ以外のメンバーは、佐藤がいなくてもやろうと一丸になってやってきた。良いチームがこの夏に作れた自負があります」と好調ぶりを明かした。

注目選手には「今回、期待する選手は４年生の３人です」と２区の帰山侑大、４区の伊藤蒼唯、最終６区の主将・山川拓馬の名前を挙げた。駒大は２３年箱根駅伝で優勝し、同校初の学生３大駅伝３冠を達成。「この学年は３冠を知っている最後の世代。彼らがいるうちに、もう一度３冠をとらせてあげるために、まずは出雲をとる」と言葉に力を込めた。

出雲駅伝は６区間４５・１キロ。２時間少々で勝負が決するスピード駅伝。昨季の王者で全日本大学駅伝２冠の国学院大、昨季の３大駅伝すべて２位と安定した強さを持つ駒大、箱根駅伝王者の青学大、スピードランナーがそろう中大、伝統校の早大、駅伝巧者の創価大、帝京大が激しい優勝争いを繰り広げることになりそうだ。

レース当日の１３日午前９時〜午前９時２０分の間にメンバー変更が可能。当日変更は区間登録選手と補欠選手の交代だけで、区間登録選手間の変更はできない。

駒大の出雲駅伝区間登録メンバーは以下の通り。

▽１区 （８・０キロ）谷中 晴（２年）

▽２区 （５・８キロ）帰山 侑大（４年）

▽３区 （８・５キロ）桑田 駿介（２年）

▽４区 （６・２キロ）伊藤 蒼唯（４年）

▽５区 （６・４キロ）島子 公佑（３年）

▽６区（１０・２キロ）山川 拓馬（４年）

▽補欠 安原 海晴（３年）

▽補欠 菅谷 希弥（２年）