¢¡£²£°£²£µ¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ñ¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¡Âè£²Àï¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê£±£²Æü¡¦¥¨¥¹¥³¥ó£Æ¡Ë
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î£²ÈÖ¼ê¡¦¶åÎ¤°¡Ï¡Åê¼ê¤¬¡¢£´²ó£´°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£²Ã¥»°¿¶¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¡¦µÜ¾ëÂçÌïÅê¼ê¤¬º£µ¨ºÇÃ»¡Ê¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ»þ¤ò½ü¤¯¡Ë¤Î£³²ó£³¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¸å¤ò¼õ¤±¡¢°ÜÀÒ¸å½é¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¡££´²ó¤Ï°ÂÂÇ¤È£²¤Ä¤Î»Íµå¤Ç£²»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢·´»Ê¤ò»°¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢ÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£µ²ó¤Ï£±£²µå¤Ç£³¼ÔËÞÂà¤È¤·¤¿¡££¶²ó¤Ï£±»à¤«¤é¿åÌî¡¢ËüÇÈ¤ËÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¡£Â³¤¯ÂåÂÇ¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤òº¸Èô¡¢¥ì¥¤¥¨¥¹¤ò±¦Èô¤ËÉõ¤¸¡¢¤³¤ó¿È¤ÎÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡£´¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿£·²ó¤Ï¡¢£±»à¤«¤éÀ¶µÜ¹¬¤Ëº¸Á°¤Ø±¿¤Ð¤ì¤ë¤È¡¢µ¾ÂÇ¤Ç£²»àÆóÎÝ¡£¤·¤«¤·¡¢Â³¤¯ÅÄµÜ¤òÆó¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢ºÆ¤Ó·ý¤ò°®¤Ã¤¿¡££¸²ó¤«¤é¤Ï£³ÈÖ¼ê¡¦´äºê¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£