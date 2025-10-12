◆第１回アイルランドＴ・Ｇ２（１０月１２日、東京競馬場・芝１８００メートル、良）

「アイルランドトロフィー府中牝馬Ｓ」から改称して第１回開催となった牝馬限定重賞は１６頭で争われ、４番人気のラヴァンダ（４歳、栗東・中村直也厩舎、父シルバーステート）が、ゴール前で差し切って初代女王に輝いた。勝ちタイムは１分４５秒７。

前走の仲秋Ｓ・３勝クラスから連勝での初タイトル。昨年は牝馬３冠路線を歩み、今年は格上挑戦で阪神牝馬Ｓ、府中牝馬Ｓはともに３着。今回が８度目の重賞挑戦だった。岩田望来騎手は葵Ｓ（アブキールベイ）に続く今年重賞５勝目。

２着は６番人気のアンゴラブラック（戸崎圭太騎手）。５番人気で、４角５番手だったカナテープ（佐々木大輔騎手）が３着だった。

佐々木大輔騎手（カナテープ＝３着）「ゲートもうまく出てくれましたし、しっかり前に壁を作りながら脚をためていけました。直線は前の２頭が垂れてきそうだったので、早めにパスしました。結果的にマックスのギアに上げるのが少し早かったかもしれません。ジワジワ上げれば良かったかもしれません」