¿·ÌÚÍ¥»Ò¡¡¥Î¥ó¥Î¥â¥Ç¥ëÃÇ¤Ã¤¿²áµîÌÀ¤«¤¹¡ÖËÜÅö¤ËÉÝ¤¯¤Æ¡Ä¡×ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿Êì¤Î¸ÀÍÕ¤È¤Ï
¡¡½÷Í¥¤Î¿·ÌÚÍ¥»Ò¡Ê31¡Ë¤¬11ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖANOTHER¡¡SKY¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡Önon-no¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò°ìÅÙÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¸µ¡¹¤ÏÇÐÍ¥»ÖË¾¤È¤¤¤¦¤«¡¢±éµ»¤Î¤ª»Å»ö¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿·ÌÚ¡£10ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤Ç¤¤º¡¢¡ÖÂç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤«¤é¥â¥Ç¥ë¤Î¤ª»Å»ö¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¿´¶¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ØSeventeen¡Ù¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤«¤â¼õ¤±¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÍî¤Á¤Æ¤Æ¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿»þ¤Ë¡ØJILLE¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦»¨»ï¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È»ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È»ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£À§Èó¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î´ë²è¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÇÇä¤ê¹þ¤ó¤À¡×¤È¼«¤é½ÐÈÇ¼Ò¤ËÇä¤ê¹þ¤ß¡¢´ë²è¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢¡Önon-no¡×¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤À¡£Âç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖËÜÅö¤ËºÇ½é¤ÏÉÝ¤¯¤Æ¡¢°ìÅÙÃÇ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¾×·â¹ðÇò¡£¡Önon-no¥â¥Ç¥ë¤Î¿Í¿ô¤âÀ¨¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç»ä¤¬Æþ¤Ã¤Æ1¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó´ë²è¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«?¤È¤«¡¢Ëè·î¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬À¨¤¯ÉÔ°Â¤Ç¡¢º£¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÊý¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«?¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«·è¿´¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢Êì¤Î¸ÀÍÕ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀ¨¤¤ÅÜ¤é¤ì¤ÆÊì¤Ë¡£¤Ê¤ó¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼«Ê¬¤ÇÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤È¡×¤È²óÁÛ¡£¡Önon-no¤ÇÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥¹¥È¥ê¡¼¥È»ï½Ð¿È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë»þ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤é¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È»ï¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤â´î¤Ó¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢Ä©Àï¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×¡£Êì¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶»¤ËÂç¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¡¢º£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¿·ÌÚ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È¤Ç¤¤¿¥Û¡¼¥à¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Î¤È¤³¤í¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¹Í¦µ¤¤¬ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¯¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤Î»×¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£