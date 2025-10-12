¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤Î¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè15Àï¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÇÕ¡×¤Ï3ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£

¡¡3ÆüÌÜÍ£°ì¤ÎÏ¢¾¡¤ÏÊÆ´ÝÇµ³¨¡Ê24¡áÊ¡²¬¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£

¡¡Á°È¾3R¤Ï¥³¥ó¥Þ11¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¥¤¥óÆ¨¤²²÷¾¡¡£°µ´¬¤Ï¸åÈ¾8R¤À¡£2¥³¡¼¥¹¤«¤é¥³¥ó¥Þ15¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¹ë²÷¤Ë·þ¤Ã¤Æ°µÅÝ¤·¤¿¡£

¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç5Àï3¾¡¡£¡Ö²ó¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÂ­¤¬¤¤¤¤¤·¡¢²¡¤¹´¶¤¸¤â¤¢¤ë¡£¥¹¥ê¥Ã¥È¶áÊÕ¤â°­¤¯¤Ê¤¤¡£Â­¤Ï¤¤¤¤Êý¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È19¹æµ¡¤Î´¶¿¨¤Ï¾å¡¹¤À¡£

¡¡¶á¶·¤Ï7·îÊ¡²¬¡¢8·îÆôºê¤ÈÏ¢Â³¤Ç½àÍ¥¾¡¡£½éÍ¥¾¡¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤ë¡£ÆÀÅÀÎ¨¤Ï5°Ì¥¿¥¤¤Ç4ÆüÌÜ¤Ï4¡¢10R¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ö½àÍ¥¤Ï¹¥ÏÈ¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¥Þ¥¸¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤ò¥®¥é¤Ä¤«¤»¤¿¡£