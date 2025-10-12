スポニチ

　バドミントン元五輪代表でキャスターの陣内貴美子（61）が12日までに自身のインスタグラムを更新し、元バドミントン日本代表の「可愛い後輩」とのショットを公開した。

　「いつものごとく、おぐっちからラインが来ました　これまで…『陣内さーん!!明日何してますかぁ？』　そのうち『陣内さーん!!今日何してますかぁ？』　そして『陣内さーん!!今、何してますかぁ？』　誘うタイミングがどんどん急になってる」「そんなおぐっちからの誘い　すぐ行動　いつのまにか条件反射で動ける身体に作り上げられていました」とユーモアを交えてつづり、元バドミントン日本代表の小椋久美子さんとお茶を楽しむショットを投稿。

　「待ち合わせ場所で会った瞬間『陣内さん、早かったですね会えましたね』　おぐっちは、満面の笑みで本当に嬉しそうにしてました笑笑　まるで、恋人と待ち合わせしてたかのように　おかしいやろ」と小椋さんのうれしそうな笑顔のショットも披露し、「可愛い後輩です」と明かした。

　フォロワーからは「優しい笑顔、お人柄ですね」「仲良しでいい感じ　陣内さんの笑顔　ホンマに素敵」「素敵な関係ですね」「仲良しのお友達と美味しそう　陣内さんの笑顔いいですね」などのコメントが届いている。