10·î13Æü¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÆü¤òÁ°¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Î±¿Æ°·Ð¸³¤¬¤½¤Î¸å¤Î±¿Æ°½¬´·¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂÎÎÏ¡¦±¿Æ°Ç½ÎÏÄ´ºº¡×¤Ï¡¢°®ÎÏ¤ä¾åÂÎµ¯¤³¤·¤Ê¤É¤ÎÂÎÎÏ¥Æ¥¹¥È¤Î¤Û¤«¡¢±¿Æ°½¬´·¤Ê¤É¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ÏÁ´¹ñ¤Î6ºÐ¤«¤é79ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÌó5Ëü9000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢40Âå¤Î½÷À¤Ï¡¢¤³¤Î10Ç¯´Ö¤ÇÂÎÎÏ¤¬Äã²¼·¹¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ¯¤¯½÷À¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢²È»ö¤ä»Ò°é¤Æ¤ËË»¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Î±¿Æ°·Ð¸³¤È¸½ºß¤Î±¿Æ°¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¼Â»Ü¾õ¶·¤Î´ØÏ¢À¤¬Ê¬ÀÏ¤µ¤ì¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Î±¿Æ°·Ð¸³¤ÎÍÌµ¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î±¿Æ°½¬´·¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
20¤«¤é30Âå¤Ç¤Ï¡¢½µ1²ó°Ê¾å±¿Æ°¤¹¤ë³ä¹ç¤Ï¡¢¡Ö·Ð¸³¤¢¤ê¡×¤Ç50.5¡ó¡¢¡Ö·Ð¸³¤Ê¤·¡×¤Ç¤Ï33.1¡ó¤È¡¢17.4¥Ý¥¤¥ó¥È¤Îº¹¤¬¤ß¤é¤ì¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë±¿Æ°·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÎÊý¤¬¸½ºß¤â·ÑÂ³Åª¤Ë±¿Æ°¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÀ¸³¶¤òÄÌ¤¸¤Æ±¿Æ°½¬´·¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÂÎÎÏ¤ÎÄã²¼¤¬¤ß¤é¤ì¤ë30Âå¤«¤é40Âå¤Î½÷À¤¬±¿Æ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ä³ØÀ¸»þÂå¤Î±¿Æ°¤Î´Ä¶À°È÷¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£