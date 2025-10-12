元TOKIOの長瀬智也（46）が12日までにインスタグラムを更新。11月に開催されるバイクレースへの来場を呼びかけた。

長瀬は「11月9日（sun）mcfaj主催2025クラブマンロードレース最終戦が筑波サーキットで行われます」と告知。「初戦からのこの1年、クラブマンロードレース並びにJapanese Chopper Racingを応援してくださり誠に感謝しております。1戦目の筑波、2戦目の富士と、目でわかるほどの来場者の数に胸が熱くなったのはきっと僕だけではないと思います。言って伝わるものでもないので僕らはただ真剣に走るだけですが、ずっと見てくれていた人たちは、僕らの言いたいことを少しだけ理解してくれているような気がします」と思いをつづった。

そして「我々をレースに導いたA.V.C.C.（American Vintage Competition Clubman Roadrace）は空冷Vツインのクラシックレーサーでのレース。あなたと同じエンジンのレーサーが勝ったらぶち上がること間違いありません。サイドバルブからショベルヘッドまでアクセル全開のサウンドと走りをお楽しみいただけると思います。エントリーリストに車種等の記載がありますので是非そちらも参照していただけましたら楽しさ倍増かと思います」とアピール。「L.O.C.（Legend of Classic）では、小排気量のクラシックレーサーのオイルの臭いや日本の魂を感じるサウンドもたまりません。そしてMAX groupでは、国外の近代レーサーの迫力がきっと刺激になることでしょう。そして、サイドカーのレースも激ヤバです。醍醐味だらけのクラブマンロードレースをぜひ今年の思い出の一つにしていただけたら嬉しく思います」と解説した。

続けて「僕らは所詮、アマチュアのライダーです。しかし何の見返りも気にせずレースに挑む魂の部分はプロとかアマとかどうでもいい次元にいます。僕はそんなライダーたちと一緒に走れていることを誇りに思っています」とし、「感謝と敬意を忘れた日はありません。彼らがいなければレースはできない。僕にとっては大切な戦友であり大切な友です。みんなで日本のロードレースを守り、盛り上げていくのです」と思いをつづった。

そして「では、筑波サーキット最終戦でお会いできることを楽しみにしています。気持ちではありますが、Japanese Chopper Racingから来場者へのプレゼントも用意してお待ちしておりますので是非来場頂けましたら嬉しく思います。以上！ナガセ」と呼びかけ、ヒゲ＆サングラスのワイルドな姿を公開した。