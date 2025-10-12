カブス・タッカー獲りでドジャース外野手問題が解消か　専門メディア期待「彼がLAに来ればレフトを埋めることができるかも」

ドジャースは4年連続オールスター出場のタッカー獲得に動くか(C)Getty Images

カブスは現地時間10月11日、敵地で行われたブリュワーズとの地区シリーズ第5戦に1-2で惜敗。通算2勝3敗となり、ナ・リーグ優勝決定シリーズへの進出を逃した。

そんなカブスのスター選手をドジャースが獲得に動くかもしれない。専門メディアの『Dodgers Nation』は、記事の冒頭で「ドジャースが、2025年シーズンをもってフリーエージェント（FA）となるシカゴ・カブスのオールスター選手、カイル・タッカーの獲得チームの一つと見られている」という『New York Post』のジョン・ヘイマン記者の談話を伝えている。

カイル・タッカーは2022年から今年まで4年連続のオールスター出場。アストロズ時代の2023年には、ア・リーグの打点王を獲得した。2019年以降は毎年、OPS（出塁率＋長打率）が8割を超えている好打者だ。

今季も25盗塁をマークし、2022年にはゴールドグラブ賞受賞歴もある守備力も兼ね備えた万能型外野手だ。そのため、記事でも「タッカーがもしロサンゼルスに来れば、ドジャースのラインナップにおけるおそらく最大の穴、すなわちレフトを埋めることができるかもしれません」と論じている。

今季のドジャースは左翼での出場機会が最も多かったのは、マイケル・コンフォートだったが、打率.199、12本塁打、36打点と「期待外れ」の結果に終わった。ポストシーズンでは、ロースターから外れている。獲得を仮定した場合には、右翼タッカー、左翼テオスカー・ヘルナンデスが「現実的」としている。