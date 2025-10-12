¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Ãæ·ø¼ê¤¬·üÌ¿¥À¥¤¥Ö¤â¸å°ï¡Ä°ìµó2¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤êÃæ·Ñ²òÀâ¶ì¸À¡Ö¸å¤í¤Ë°ï¤é¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Á°¤ËÍî¤È¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
3²ó3¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦µÜ¾ë(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àï¤¬¡¢10·î12Æü¤Ë¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¤Ç³«ºÅ¡£3°Ì¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬2°Ì¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢2²ó¤Ï¿ùËÜÍµÂÀÏº¤ÎÀèÀ©¥½¥í¡¢3²ó¤Ï¹ÈÎÓ¹°ÂÀÏº¤Î¾¡¤Á±Û¤·3¥é¥ó¤È¡¢»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂç´¿À¼¤¬ÂÇµå¤ò°ì²¡¤·¡ªÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤ÎµÕÅ¾2ÅÀ»°ÎÝÂÇ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢3²óÎ¢¤Ë°ÅÅ¾¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÎµÜ¾ëÂçÌï¤¬°ì»à¤«¤é°ÂÂÇ¤È»àµå¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¡£¤³¤³¤ÇÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤Î±Ô¤¤Åö¤¿¤ê¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¡£Ãæ·ø¼ê¡¦×¢²¬Âç»Ö¤¬²Ì´º¤Ë¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢Ìµ¾ð¤Ë¤âÆÏ¤«¤º¡¢ÂÇµå¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¹¤Þ¤ÇÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤Ï»°ÎÝÂÇ¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë2¼Ô¤¬À¸´Ô¡£1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿¡£Ãæ·Ñ¶É¤Î¡ØGAORA¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÆüËÜ¥Ï¥àOB¤Î°ðÅÄÄ¾¿Í»á¤Ï¡¢À¶µÜ¤ÎÂÇ·â¤ò¾Î¤¨¤Ä¤Ä¤â¡Ö¡ÊÂÇµå¤¬¡Ë¸å¤í¤Ë°ï¤ì¤¿¤«¤é¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸å¤í¤Ë°ï¤é¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢Á°¤ËÍî¤È¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡ÆóÎÝÁö¼Ô¤ÏÂ¤¬Â®¤¯¤Ê¤¤¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¡£ÅÀº¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢ÌµÍý¤ò¶¯¤¤¤ë¾ìÌÌ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö°ì»àËþÎÝ¤«¤é0ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏµÜ¾ë¤ò3²ó¤Ç¹ßÈÄ¤µ¤»¡¢4²ó¤«¤éÂè3Àï¡Ê13Æü¡Ë¤ÎÀèÈ¯¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶åÎ¤°¡Ï¡¤¬ÅÐÈÄ¡£»î¹ç¤Ï4-3¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç6²ó¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]