¡Ú¥»£Ã£Ó¡ÛÃæÀîâ«ÂÀ¤¬£Ä£å£Î£ÁÎÓ¤È£±ÂÇÀÊ£±£¹µå¤Î¾¡Éé¡¡»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ÆÂçÀª¤È¸òÂå
¢¡£²£°£²£µ¡¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥»¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¡Âè£±Àï¡¡£Ä£å£Î£Á¡½µð¿Í¡Ê£±£²Æü¡¦²£ÉÍ¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦ÃæÀîâ«ÂÀÅê¼ê¤¬£µ¡½£µ¤Î£·²ó¤«¤é£µÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡£ÀèÆ¬¡¦ÀÐ¾å¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¡¢Â³¤¯£¸ÈÖ¡¦ÎÓ¤È¤ÎÂÐ·è¤ÇÅ¨ÃÏ¡¦¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤¬°ÛÍÍ¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥«¥¦¥ó¥È£²¡½£²¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤é£±£´£°¥¥íÂæÃæÈ×¤ÎÄ¾µå¡¢¥·¥å¡¼¥È¤òÂ³¤±¤ë¤â¡¢ÎÓ¤¬£·µåÏ¢Â³¥Õ¥¡¥¦¥ë¡££±£²µåÌÜ¤¬¤ï¤º¤«¤Ë³°¤ì¤Æ¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤«¤éºÆ¤Ó£¶µåÏ¢Â³¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¡£¶Ã°Û¤ÎÇ´¤ê¤Ë¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Îº¸ÏÓ¤â»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡££±£¹µå¤ËÅÏ¤ë¾¡Éé¤ÎËö¡¢ºÇ¸å¤Ï¤³¤ÎÂÐÀï¤Ç½é¤á¤ÆÅê¤¸¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬³°¤Ë³°¤ì¤Æ»Íµå¡£²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¡¢¤³¤³¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÂçÀª¤¬µß±ç¤·¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¸åÂ³¤òÃÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï£±£±Æü¤ÎÂè£±Àï¤Ç£¸²ó¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤â¡¢£±»à¤âÃ¥¤¨¤ºÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤Æ¹ßÈÄ¡£Ä¾¸å¤ËÅÄÃæ±ÍÅÍ¤¬Å¬»þÂÇ¡¢µ¾Èô¤òÍá¤Ó¤Æ¼ºÅÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£