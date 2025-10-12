Ê¿¾ÌÀ¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¡¡Ìò¿¦µ¯ÍÑ¤ÎÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì»á¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤â¡ÄÂÀÅÄ¸÷¤¬»ØÅ¦¡Ö¹ñÌ±¤Ï¤¦¤ó¤¶¤ê¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÊ¿¾ÌÀ¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¡Ê58¡Ë¤¬12Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡ÊÆüÍËÁ°9¡¦54¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢ÅÞ¤Î´´»öÄ¹Âå¹Ô¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇëÀ¸ÅÄ»á¤ÏÅÞÇÉÈ¶¤ÎÎ¢¶â»ö·ï¤Ç¡¢¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Ë2000Ëü±ß¤â¤ÎÉÔµºÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿µÄ°÷¡£8·î¤Ë¤ÏÀ¯ºöÈë½ñ¤¬Î¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£ÇëÀ¸ÅÄ»á¼«¿È¡¢À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤È¤Î´Ø·¸À¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¿ÍÊª¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÇëÀ¸ÅÄ»á¤¬º£²ó¡¢ÅÞ¤Î¼¹¹ÔÉô¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¾¾Â¼º»Í§Íý¤«¤é¡Ö»ä¤Ç¤¹¤é¤³¤Î¿Í¡¢Î¢¶âÌäÂê¤Î¿Í¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¿Í¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¼¹¹ÔÉô¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤«¡£Â¾¤Ë¤¤¤¤¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤Èµ¿Ìä¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿»á¤ÏÇëÀ¸ÅÄ»á¤Î¹â¹»2Ç¯¸åÇÚ¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤è¤¯ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇëÀ¸ÅÄ¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¤È¤¤¤¦¤¢¤ÀÌ¾¤òÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ï»ä¡×¤È´Ø·¸À¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¤³¤ï¤â¤Æ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¯¼£²È¤Ã¤ÆÊÌ¤ËÀ¯ºö¤Î¥¥ìÌ£¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¿Í¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇëÀ¸ÅÄ¤µ¤ó¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃ¼ì¤È¤¤¤¦¤«¡£Î©¤Áµ»¤¬¼çÎ®¤Îº£¤Î¼ã¼ê¤ÎÀ¯¼£²È¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿²µ»¤â´Þ¤á¤Æ¤Ç¤¤ë¡£Èó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿Í¤Ç¡¢¸«¤ë¤È°¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¼ÂºÝÏÃ¤¹¤È¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÀ¯¼£²È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿»á¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤Ë¡¢MC¤Î¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×ÂÀÅÄ¸÷¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÊÁ¤ÏÎÉ¤¯¤Æ¤â¡¢¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¹ñÌ±¤Ï¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¡Ö¤½¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡Ê¿»á¤Ï¡Ö¹â»ÔÁíºÛ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁª¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤¬¿Í»ö¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤¬ÎÉ¤¤¤À°¤¤¤À¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½°»²Î¾±¡¤Ç²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢µÄ°÷¿ô¤¬Âç¤¤¯¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¿Í¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Á´°÷²¿¤«¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÇëÀ¸ÅÄ¤µ¤ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡£ÉÔµºÜ¡ÊµÄ°÷¤ò¡ËÁ´Éô¡¢¼«ÂðÂÔµ¡¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ÈÅÞ¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¡×¤È²òÀâ¡£¡Ö¾ÝÄ§Åª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÇëÀ¸ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¡£ÅÞ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Æâ³Õ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¹â»ÔÁíºÛ¤Ï¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È¿äÂ¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£