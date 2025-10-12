¡ÚÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û¶âÃ«Âó¼Â¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¥é¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡×¼«¸ÊºÇ¹â4°Ì¤Ç¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤ØÁ°¿Ê
¡¡¡þÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ì¥¯¥µ¥¹ºÇ½ªÆü¡¡¿ÀÆàÀî¸©¡¡²£ÉÍCC¡á7315¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡Ê2025Ç¯10·î12Æü¡Ë
¡¡28°Ì¤«¤é½Ð¤¿¶âÃ«Âó¼Â¡Ê27¡áSOMPO¤Ò¤Þ¤ï¤êÀ¸Ì¿¡Ë¤¬9¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î62¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÄÌ»»14¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¥Ä¥¢¡¼¼«¸ÊºÇ¹â¤Î4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ°È¾¤«¤é¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢¸åÈ¾¤â¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤¤¤¤¥Ñ¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£¶âÃ«¤Ï´é¤ò¹ÈÄ¬¤µ¤»¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾5¤Ä¿¤Ð¤·¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¸åÈ¾¤â¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¥é¥Ã¥·¥å¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£13ÈÖ¤Ç50¥»¥ó¥Á¤Ë¤Ä¤±¤Æ³åºÓ¤òÍá¤Ó¤¿¡£15ÈÖ¡¢16ÈÖ¡¢17ÈÖ¤Ï3¡Á4¥á¡¼¥È¥ë¤òÄÀ¤á¤Æ3Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÏ¢¤Í¤¿¡£ºÇ½ª18ÈÖ¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¤ò³°¤·¤Ê¤¬¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò1¥á¡¼¥È¥ë¤Ë´ó¤»¤Æ¥Ñ¡¼¤ò½¦¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö3Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤ò¼è¤ì¤¿¤Î¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ºÇ¸å¤Î¥Ñ¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤âÀ¨¤¯¤¤¤¤¥Ñ¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤¬º£Æü¤Ï½Ð¤¿¤È»×¤¦¡×¤È»ý»²¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥Ä¥¢¡¼ËÜ³Ê»²Àï½éÇ¯ÅÙ¤Ï¶ìÀï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£Âç²ñÁ°¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¯¤Ï135°Ì¤Ç100°Ì°ÊÆâ¤ËÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤ØÀµÇ°¾ì¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾åÀÑ¤ß¤·113°Ì¤Þ¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¶âÃ«¤Ï¡Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤â¾¯¤·¾å¤¬¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡Ê¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤Î¡Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Æ´èÄ¥¤ë¡×¤ÈµÕÅ¾¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤Ø¡¢°ÕÍß¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£