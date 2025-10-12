Æ»Î©¹â¹»¶µÍ¡¤ÎÃË¤òºÆÂáÊá ¼«Âð¤ÇÃÎ¿ÍÃËÀ¤òÅð»£¤·¤¿µ¿¤¤ ËÌ³¤Æ»ÌæÊÌ»Ô
ËÌ³¤Æ»¡¦ÌæÊÌ·Ù»¡½ð¤Ï¡¢2025Ç¯10·î12Æü¡¢ÌæÊÌ»Ô¤Ë½»¤àÆ»Î©¹â¹»¶µÍ¡¤ÎÃË¡Ê35¡Ë¤òÀÅª»ÑÂÖÅù»£±Æ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï¡¢2025Ç¯6·î8Æü¸á¸å9»þ¤´¤í¡¢¼«Âð¤ÇÃÎ¿Í¤Î20ÂåÃËÀ¤ËÂÐ¤·¡¢ÀÅª¤Ê»ÑÂÖ¤ò·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ç»£±Æ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡¢ÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡ÖÊÛ¸î»Î¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤«¤é·è¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï¡¢7·î6Æü¤ËÃÎ¿Í¤Î20ÂåÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î»ö·ï¤ÎÁÜºº²áÄø¤ÇÃË¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÁÜºº¤ä¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎÁÜºº¤Ê¤É¤«¤éº£²ó¤Î»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢»ö·ï¤Î·Ð°Þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£