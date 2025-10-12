¼«Ì±ÀÐ¶¶»á¡¢ÀÆÆ£»áÃÏ¸µ½ÐÇÏ°ÕÍß¡¡½°±¡¹Åç3¶è¡Ö¸õÊä¼ÔÍÊÎ©¤¬¶Ú¡×
¡¡¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½°±¡¹Åç3¶è¤ò½ä¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÍ¿ÅÞ¸õÊä¤ÎºÂ¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀÐ¶¶ÎÓÂÀÏº½°±¡µÄ°÷¡áÈæÎãÃæ¹ñ¡á¤Ï12Æü¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤Ç¤ÎÎ©¸õÊä¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÀÆÆ£»á¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¹Åç»Ô¤Çµ¼ÔÃÄ¤ËÌä¤ï¤ì¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤À¡£Ï¢Î©¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Ê¤é³ÆÅÞ¤¬¸õÊä¼Ô¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤¬¶Ú¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¸øÇ§¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤È¤Ê¤ë3¶è¤Î¼«Ì±»ÙÉôÄ¹¤Ë¼«¿È¤òÁªÇ¤¤¹¤ë¤è¤¦¡¢ÅÞ¼¹¹ÔÉô¤ËÍ×Ë¾¤¹¤ë¹Í¤¨¤â¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¹Åç3¶è¤Ï¡¢2019Ç¯»²±¡Áª¤Î¹ÅçÁªµó¶è¤ò½ä¤ëÇã¼ý»ö·ï¤Ç¼Â·ºÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤¿²Ï°æ¹î¹Ô¸µË¡Áê¡á¼«Ì±¤òÎ¥ÅÞ¡á¤ÎÃÏÈ×¡£¼«Ì±¹Åç¸©Ï¢¤Ï»ö·ï¸å¤Î21Ç¯½°±¡Áª¤ËºÝ¤·¡¢¸øÊç¤Ç¸åÇ¤¸õÊä¤ËÀÐ¶¶»á¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£¸øÌÀ¤¬ÀÆÆ£»á¤òÍÊÎ©¤·¤¿¤¿¤áÈæÎã¤Ë²ó¤ê¡¢ºòÇ¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¤âÍ¿ÅÞ¤È¤·¤ÆÀÆÆ£»á¤òÍÊÎ©¤·¤¿¡£