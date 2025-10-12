ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」は１３日に第３週「ヨーコソ、マツノケヘ。」が始まる。

お見合いによって、銀二郎（寛一郎）が松野家にやってくる。トキ（高石あかり）と怪談で意気投合するなど、とってもいい雰囲気の新婚２人。とはいえ、小泉八雲夫婦がモデルだけにトキとヘブン（トミー・バストウ）が結ばれるのは確実で、銀二郎とは別れることになりそう。

ネットは「お似合い」「お似合い」の合唱で、どんな展開になるのか疑心暗鬼。予告編ラストで銀二郎がトキに発する「少しだけ離れてはいただけませんか？」もフラグのような…。

公式ＳＮＳが２人のオフショットをアップすると、コメント欄では「テレビ前で『いいじゃん！いいじゃん！！』ゆーてた」「相性ピッタリのおふたり まさか怪談好きという共通点とは 末長く続いて欲しいふたりの幸せ」「とってもお似合いなのに、生涯の伴侶ではないなんて…」「おふたりが結ばれて嬉しいのに、どうして別れるのかが気になってしまいます」「２週目で結婚は朝ドラ史上最速？」「松野家は借金まみれのボロ長屋って事ご存知かしら…」などのコメントが並んでいる。