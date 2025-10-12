「米男子ゴルフ・ベイカレント・クラシック・レクサス・最終日」（１２日、横浜ＣＣ＝パー７１）

１８位から出た金谷拓実（２７）＝ＳＯＭＰＯひまわり生命保険＝は９バーディー、ノーボギーの６２で回った。通算１４アンダーの４位。日本勢最上位で、自身ツアー最高位となった。

前半から５つのバーディーを奪取。後半も積極的なプレーで好機を演出し、勝負どころのパッティングもさえ、１５番から３連続バーディーも記録した。「前半から良いプレーができた。積み重ねてきた結果が今日は出たと思う」と充実の汗を拭った。

米ツアー１年目の今季は２４戦に出場し、トップ１０入り２度、予選落ち１５度と苦戦。１００位以内に与えられる来季のシード権獲得に向けて今大会でのポイント獲得が重要だった。その中で４位フィニッシュ。金谷は「ランキングも少し上がると思うし、最後までチャンスはあると思う。とにかく自分らしいプレーを続けたい」とうなずいた。

連日声援を送った日本のファンには「応援は力になるし、今週もそれがすごく身に染みた。いいプレーができたのも応援の力があったから。すごく支えになった」と感謝した。