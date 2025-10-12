星名はる、SNS未公開の“水着ショット”も ファンクラブの魅力をたっぷり紹介「少しでもほっこりしてもらえれば嬉しい」【モデルプレス×フレッシュ撮影会インタビュー】
【モデルプレス＝2025/10/12】グラビアモデルの星名はるが12日、都内にてフレッシュ撮影会による「20周年特別企画！Wセッション」に参加。モデルプレスのインタビューに応じ、撮影会や自身のファンクラブについて語ってくれた。
【写真】星名はる、美脚際立つショートパンツ姿
― まずは自己紹介をお願いします。
普段はアイロボというアイドルユニットで活動しております星名はると申します。アイロボは、HAPPY HARDCORE（ハピコア）っていうクラブミュージックを歌って踊るアイドルで、クラブやDJイベントや、他のアイドルさんとの対バンなど幅広く活動しています。フレッシュ撮影会さんは中学生ぐらいの頃からお世話になっていてるので、毎月参加しているのが10年以上続いています。
― ご自身のチャームポイントを挙げるとしたら？
最近髪を切ったのでこのぱっつんボブ！内面的なところで言うと、最初は人見知りをするんですけど、ファンの方など仲良くなると結構砕けた感じの素が出ちゃうんです。アイロボットには「ポイントカード」があって、ファンの方は貯まったポイントでオフ会を開催できるんです。私とファンの方とスタッフさんの3人だけなので、そういうタイミングでは結構素が出ちゃってるのかなって思います。
― フレッシュ撮影会に参加していてよかったと思う瞬間は？
ちょうど最近嬉しいことがあったんです！ポージングや目線などは独学で、自然と今の形になったんです。カメラマンさんによってシャッターを切る間隔が違うので、それに合わせてポーズや表情を変えていて、撮影会中に「どうしたら喜んでもらえるのかな」って考えるのが楽しいんですけど、それがファンの方に伝わったのか「撮りやすい」「撮影していて楽しい」って言われたのが嬉しかったです。
― 9月にファンコミュニティプラットフォーム「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」で『星名はるのバックヤード！』を開設。どんなファンクラブですか？
普段見られない裏側を見れるのが特徴だと思います。私バイトしたことないんで完全にイメージなんですけど（笑）、『バックヤード』って裏側感あると思って名前にしました。ほぼ毎日写真や動画、メッセージで、SNSには一切出していないこと、普段の本当に何気ないことを送っています。あと、SNSには水着の写真を載せていないので、それが見られるのはファンクラブならではの特典です。
まだまだあって、ファンの方のお誕生日に個別に動画を送っていますし、ファンクラブ限定のデジタルカレンダーもお送りしてます。たまに見逃している方もいるようで（笑）、私からいっぱいお送りしているものがあるので、ぜひ見逃さないようにしてほしいですね。
1番お得なのは、ファンクラブに入って頂いた方にはアイロボのイベントで使えるチェキ券をお渡ししています。プランによって額がバラバラなんですけど、ほぼ金額分のチェキ券でお返ししてるのでもう実質無料なんです（笑）。
― すごいボリュームですね！
ファンクラブは、皆さんの日常の中に和む時間というか、ぽかぽか、ニコニコを添えられる場所にしたいと思っているので、ファンの皆さんが少しでもほっこりしてもらえれば嬉しいです。
― 最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。
いつも応援ありがとうございます。ファンクラブに入ってくださった皆さんには、とても大きなビッグな感謝とラブを届けていきたいです。自分がやりたいコスプレや、クラブミュージックで歌って踊って、好きなことを自由にさせていただけていると感じていて、それは応援してくれている皆さんのおかげだなと思いますし、最近は自由にやらせてもらっているからこそより皆さんに恩返しをしたいと感じています。
私がやりたいことをやっているのを温かく見守って、応援してくれる方の期待に応えられるようになるので、「こんな姿が見たい」「こういうことを期待している」ということがあればどしどしお願いします！
とにかく、これまで以上に頑張る気持ちがいっぱいなので、これからも応援していただけたら嬉しいです。皆さん大好きです！
― ありがとうございました。
普段、秋葉原のスタジオで毎日開催している「セッション」。1度に複数のモデルが取り放題な撮影会で日々賑わっている。
今回は、20周年特別企画として2会場同時に「セッション」を開催。両会場の出入りが自由、つまり通常の倍のモデルを撮影できる貴重な機会となり、14時の開始から多くのファンが詰めかけている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆星名はる、撮影会で嬉しかったこと
◆「20周年特別企画！Wセッション
