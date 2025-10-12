水谷豊、娘・趣里の出産後初の公の場に登場「相棒」シリーズ25周年に驚き「信じられませんね」
【モデルプレス＝2025/10/12】俳優の水谷豊と寺脇康文が12日、都内で開催されたドラマ『相棒 season24』（毎週水曜よる9時〜）ファンミーティングに出席。娘で女優の趣里が第1子出産後、水谷は初の公の場となった。
【写真】水谷豊の娘「相棒」紅茶注ぎシーンをモノマネ
9月26日、趣里は7人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）のメンバーで俳優のRYOKI（リョウキ・三山凌輝）との間に第1子が誕生したことを報告。水谷は、所属事務所を通じて「趣里、凌輝おめでとう！」とコメントを寄せていた。
初孫誕生後、初めて公の場に登場した水谷は「ようこそ相棒ワールドへ。皆様にお目にかかる日を楽しみにしていました」と笑顔。寺脇は「よくこれだけのエキストラを集めてね」とジョークを飛ばしつつ、応募総数8000人から選ばれたファンとの対面の喜びを「盛り上がるのが上手だなって。エキストラさんにしては（笑）」と語った。この日は、巨大なフォトパネルに2人が直筆サインを入れる一幕もあった。
シリーズが25周年を迎えたことについて、水谷は「信じられませんね（笑）」と笑顔を見せて、寺脇は「何かのギネスに載るんじゃないですかね？台詞量の多さとか」とコメント。最新作で通算11シーズン目の登場となる亀山薫というキャラクターに対する思いを聞かれた水谷は「亀山くんが去った回がありました。特命係を去っていったときに。シーズン7。いつか『相棒』が終わるだろうから、その頃にはもう一回、何らかの形で戻ってきてほしいという風な思いがあったんですね。そこで僕の誤算だったのは、こんなに長く『相棒』が続くとは思っていなかった（笑）」と明かして会場を沸かせた。
寺脇は「60歳でしたから。呼ばれたときは。還暦ですけど大丈夫ですかね？って。フライトジャケット着れますかねって言ってましたね」と振り返り、水谷は「でも、戻ってきてほしかったんですね」と笑顔。寺脇は「『これが運命だよ』って言ってくださったので、泣いてしまいましたけども」と明かして「『もし床屋さんに行って、髪の毛が立たなかったら辞めます』って（笑）。ならなかったら薫ちゃんじゃない。それまでちょっと待ってくださいって（笑）。散髪行って『立ってまーす！』って」と笑顔で語っていた。
今年でシリーズ誕生25周年を迎える『相棒』は、通算11シーズン目に突入する、杉下右京（水谷）と亀山薫（寺脇）の黄金コンビが繰り広げる活躍を描く刑事ドラマ。初のファンミーティングとなったこの日は、МCでシリーズ出演経験のある赤ペン瀧川、脚本家の輿水泰弘も出席していた。（modelpress編集部）
◆「相棒 season24」
今年でシリーズ誕生25周年を迎える『相棒』は、通算11シーズン目に突入する、杉下右京（水谷）と亀山薫（寺脇）の黄金コンビが繰り広げる活躍を描く刑事ドラマ。初のファンミーティングとなったこの日は、МCでシリーズ出演経験のある赤ペン瀧川、脚本家の輿水泰弘も出席していた。
