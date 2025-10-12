¡ÔÈ¬Âå»Ô¡È171²¯±ß»ÔÌò½ê¡ÉÌäÂê¡Õ¡Ö99.92¡ó¤Î°Û¾ï¤ÊÍî»¥Î¨¤Ç¼õÃí¡×´±À½ÃÌ¹çµ¿ÏÇ¤Î¡È¿·¾Úµò¡ÉÆþ¼ê¡ª¡Öµ²±¤Ï¤Ê¤¤¡×µ¿ÏÇ¤Î»ÔµÄ¤Ï´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤¬¡Ä
¡Ò·§ËÜ¸©È¬Âå»Ô¤Î¡È171²¯±ß»ÔÌò½ê¡É¤Ë¡ÖÀÇ¶â¤ÎºÇ¤¿¤ëÌµÂÌ¸¯¤¤¤Ð¤¤¡×¤ÎÀ¼¡¢¿·Ä£¼Ë·úÀß¤ò½ä¤ê´±À½ÃÌ¹ç¤Î½ÅÂçµ¿ÏÇ¡ÖTSMC¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¸©ËÌ¤ËÂÐ¤·¡Ä¡×¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡10·î1Æü¤Ë¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤¬Êó¤¸¤¿·§ËÜ¸©È¬Âå»Ô¤Î¡Ö171²¯±ß´±À½ÃÌ¹çµ¿ÏÇ¡×¡£2022Ç¯2·î¤Ë³«Ä£¤·¤¿»ÔÌò½ê¿·Ä£¼Ë¤Î·úÀß¤Ë¤ª¤±¤ë¿ô¡¹¤ÎÉÔÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆâÉôÊ¸½ñ¤È¤È¤â¤Ë»Ô¤Î¸½Ìò´´Éô¤¬¹ðÈ¯¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê3Ëç¡Ë
171²¯±ß¤ÎÎ©ÇÉ¤Ê¿·Ä£¼Ë
Âç¼ê¥¼¥Í¥³¥ó¤È¤Î¡ÈÌþÃå´Ø·¸¡É
¡¡ÉÔÀµ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ ¡ÈÈ¬Âå»ÔµÄ²ñ¤Î¥É¥ó¡É¤³¤ÈÀ®¾¾Í³µªÉ×»ÔµÄ¤È¡¢Âç¼ê¥¼¥Í¥³¥ó¡¦Á°ÅÄ·úÀß¹©¶È¤Î¡ÈÌþÃå´Ø·¸¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö19Ç¯8·î¡¢Á°ÅÄ·úÀß¹©¶È¤òÉ®Æ¬¤È¤¹¤ëJV¡Ê¶¦Æ±´ë¶ÈÂÎ¡Ë¤¬¿·Ä£¼Ë·úÀß¹©»ö»ö¶È¤ò¡¢99.92¡ó¤È°Û¾ï¤Ë¹â¤¤Íî»¥Î¨¤ÇÍî»¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÌ¶¥ÁèÆþ»¥¤ÎÂÎºÛ¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç¤Ï¡¢»²Æþ´ð½à¤ò°ú¤²¼¤²¤Æ»Ô¤Î¸ø¶¦»ö¶È¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Á°ÅÄ¤ò·úÀß¶È¼Ô¥ê¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¤¿¤ê¡¢¶¥¹ç´ë¶È¤ò±þ»¥¸õÊä¤«¤éÃÆ¤¯¤Ù¤¯Á°ÅÄ¤ËÍÍø¤ÊÉ¾²Á´ð½à¤òÀßÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ ¡ÈÁ°ÅÄ¤¢¤ê¤¡É ¤ÎÁí¹çÉ¾²Á´ð½à°Æ¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Íî»¥Ä¾Á°¤ËÁ°ÅÄ¤¬À®¾¾»ÔµÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ØºÎ»»¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¤½Ð¤·¡¢¡ÈÉÔÂ¶â³Û¡É¤ÎÁý³Û¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»Ô¤ÏÆþ»¥ÉÔÄ´¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÄÔêí¹ç¤ï¤»¤Î¤¿¤á¤ÎÀß·×¿Þ½ñÊÑ¹¹¤äÄÉ²ÃÈ¯Ãí¤Ê¤É¡¢¡È10²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎÉÔÀµ¡É¤Ë²ÃÃ´¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Î¾¼Ô¤ÎÁë¸ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°ÅÄ·úÀß¹©¶È¶å½£»ÙÅ¹¤ÎK·úÃÛÉôÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÈÈ¬Âå»ÔµÄ²ñ¤Ë¡È¥É¥ó¡É¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ëÀ®¾¾»ÔµÄ¤Ç¤¹¡×¡Ê»Ô¸½Ìò´´Éô¡Ë
¡¡»Ô´Ø·¸¼Ô¤¬ÊóÆ»¸å¤ÎÈ¬Âå»Ô¤Î¾õ¶·¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡Öµ²±¤Ï¤Ê¤¤¡×´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä
¡ÖÊ¸½ÕÊóÆ»¤ÎÄ¾¸å¡¢À®¾¾»ÔµÄ¤ÏµÄ²ñ»öÌ³¶É¤Ë´é¤ò½Ð¤·¡Ø¿·Ä£¼Ë¤ËÍí¤ó¤Àµ²±¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¡Ø²¶¤¬Á°ÅÄ¤òÆþ¤ì¤í¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È¼þ°Ï¤Ë´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊóÆ»³Æ¼Ò¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ä»Ù±ç¼Ô¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤ËÈ÷¤¨¡¢ÊóÆ»Ä¾¸å¤«¤é»Ô¿¦°÷¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¡ÈºîÀï²ñµÄ¡É¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡ÖK¤µ¤ó¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤ó¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¡¢Á°ÅÄ¤È¤Î´Ø·¸¤ä¿·Ä£¼Ë¤Ø¤Î´Ø¤ï¤ê¼«ÂÎ¤âÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¿À®¾¾»ÔµÄ¡£
¡¡¤·¤«¤·¡½¡½¡£¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ï¿·¤¿¤Ë»Ô¤ÎÆâÉôÊ¸½ñ¤òÆþ¼ê¤·¤¿¡£¡ÖÎáÏÂ2Ç¯2·î12Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤¿¶¨µÄ¤ÎÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊÄÌÃÎ¡Ë¡×¤È¡¢¡Ö¶¨µÄÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤ÎÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ÎÁÛÄêÌäÅú¡×¤ÈÂê¤·¤¿2¤Ä¤ÎÆâÉôÊ¸½ñ¤À¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Á°ÅÄ·úÀß¤ÈÀ®¾¾»ÔµÄ¤Î´Ø·¸¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤¹µºÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þ
¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÆþ¼ê¤·¤¿2¤Ä¤ÎÆâÉôÊ¸½ñ¤ÎÃæ¿È¡¢¤Þ¤¿À®¾¾»ÔµÄ¤äÁ°ÅÄ·úÀß¡¢È¬Âå»Ô¤Î¿·¤¿¤Ê¸«²ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜÊó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ¡Ë