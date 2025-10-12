ロロ・ピアーナの新作《ニードル・バッグ》が洒落感を叶えるラグジュアリー

ロロ・ピアーナから、新たなアイコンバッグ「ニードル・バッグ」が登場します。メゾンのレザークラフツマンシップとテキスタイル伝統への敬意を込め、ボウリングバッグのフォルムを再解釈した洗練の一品。グレインレザー、ベルベットカーフ、ツイードで仕立てられた素材展開に、上品なゴールド金具やチャームが彩りを添えます。ハンドでもショルダーでも使える自由なスタイルが魅力。2025年10月9日よりブティックと公式オンラインにて発売予定です。

職人技が光るフォルムと素材使い

ニードル・バッグは、バッグ側面を一枚革で滑らかにつなぐ構造が特長。このシームレスなデザインには高度な技術が求められ、縫い目が目立ちにくく上質感に繋がります。

素材はグレインレザー、ベルベットカーフ、ツイードの3種類で展開。いずれも肌触りと耐久性を兼ね備え、ラグジュアリーな質感を楽しめるものです。

優雅なラインと手触りは、身に纏うだけでその存在感を放ちます。

機能性とスタイルを両立した使い勝手

ハンドバッグ・ショルダー・クロスボディと3通りの持ち方ができるストラップ付き設計で、シーンに応じたスタイルを叶えます。

取り外し可能なライニングポーチや、ゴールドのチャーム・ジッパー固定具「LP」イニシャル、ヴィンテージ風レザーキーフォブなどディテールも充実。

容量も確保しつつ、洗練されたシルエットを崩さない設計で、見た目も使い心地も妥協ありません。

日常に洗練を添える名品を

ロロ・ピアーナの《ニードル・バッグ》は、ただのバッグ以上の存在。

カラー展開はブラック、ラテ、パウダーベージュ、アーモンド、フォッシル、ムーアランド、ウィッシュ・キャッシュ・ツイード、ウィスパーホワイト、ライトマスティックと豊富で、スモール・ミディアム・ラージの3サイズが揃います。

2025年10月9日より、選ばれたブティックと公式オンラインストアで手に入ります。エレガンスと実用を融合したこのバッグが、あなたの毎日を新たなステージへ導いてくれるはずです♡