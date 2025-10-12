DeNA¡¦ÎÓÂö¿¿¤¬Ç´¤ê¾¡¤Á¡¡µð¿Í¡¦ÃæÀîâ«ÂÀ¤È7Ï¢Â³¥Õ¥¡¥¦¥ë´Þ¤à19µå¤ÎÂÐ·è¤Ëµå¾ìÂç´¿À¼
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° CS 1st¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àï DeNA-µð¿Í(12Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
µð¿Í¡¦ÃæÀîâ«ÂÀÅê¼ê¤ÈÎÓÂö¿¿Áª¼ê¤ÎÂÐÀï¤Ëµå¾ì¤¬Ê¨¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÃæÀîÅê¼ê¤ÏÀèÆ¬¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë¤È¤ë¤È¡¢8ÈÖ¡¦ÎÓÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¡£2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤à¤È7µå¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÇ´¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
12µåÌÜ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤È¤½¤³¤«¤é6µåÏ¢Â³¥Õ¥¡¥¦¥ë¡£¤³¤ÎÎ¾¼Ô¤ÎÂÐ·è¤Ëµå¾ì¤Ï1µåÅê¤²¤ë¤´¤È¤Ë´¿À¼¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ19µåÌÜ¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¤Ë³°¤ì¤ë¤È¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤È¤Ê¤êÎÓÁª¼ê¤ÎÇ´¤ê¾¡¤Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£