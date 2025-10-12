タレントの水沢アリーさん（35）が10月12日までにインスタグラムを更新し、近影を披露した。背中部分がほとんど開いた大胆なデザインのドレスを着こなす水沢さんの姿がネット上で話題となっている。



【写真】大胆…背中見せドレスに「プリンセス」の声

水沢さんは「ディズニーの世界のような結婚式にて」とし、白い建物の前での全身ショットとムービーを披露。背中が大きく開いた薄紫色のドレスをまとい、「クレッシェンドを背中に付けたよ」とコメント。クレッシェンドとは、チェーンがだんだんと大きくなっていくデザイン性を持つアクセサリーだそうで、水沢さんは「名前の由来も音楽用語」だと説明した。



SNSでは「プリンセスアリー」「ハリウッド俳優さんみたい」「最高にきれい」「素敵」などのコメントがあった。



水沢さんは1990年9月3日、東京都出身。所属事務所スターレイプロダクションの公式サイトによると、2013年に「自由奔放なタメ口キャラ」でバラエティタレントとしてブレイク。海外在住の経験などを経て、現在は企画会社の経営者兼クリエイティブディレクターとして活躍している。