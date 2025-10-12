à¿ÈÄ¹249¥»¥ó¥Á¡ªá¶Ã°Û¤Î¿·±Ô¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÀµÂÎ¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ä¡Ö¥±¥Ë¥¢¤Î±ÑÍº¡×¡ÖÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¡Ö²¿½è¤ÎÃÄÂÎ¤¬¿¨¼ê¤ò¤Î¤Ð¤¹¤«¤Ê¡×
¥±¥Ë¥¢¤Î¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼
¡¡¥¦¥¬¥ó¥À¤Î¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿à249¥»¥ó¥Áá¤ÎÂÎ¶í¤ò¤Û¤³¤ë¿·±Ô¥ì¥¹¥é¡¼¤Î°Õ³°¤ÊÀµÂÎ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£·î6Æü¡¢Åì¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¦¥¬¥ó¥À¤Î¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡ÖSGW(¥½¥Õ¥È¥°¥é¥¦¥ó¥É¡¦¥ì¥¹¥ê¥ó¥°)¡×¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¿ÈÄ¹249¥»¥ó¥Á¤Î¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡£¥ê¥ó¥°¤Ë¿Î²¦Î©¤Á¤¹¤ë¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤Î»Ñ¤ÏSNS¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤ÎËÜÌ¾¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡¦¥Þ¥í¥ó¥´(27)¡£¡ÖGEN-Z GOLIATH¡×¤ÎÊÌÌ¾¤ò¤â¤Ä¡¢¥±¥Ë¥¢½Ð¿È¤Î¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤Ï¡¢¤½¤Î¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ÈÄ¹¤«¤éSNS¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡Âè¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¼Ô¡¢Âç¼ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ìÌö¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£²Æ¤Ë¤Ï±Ç²è½Ð±é¤Î¤¿¤á¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤Ï9·î28Æü¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àÅê¹Æ¤Ç¡Ö¥¦¥¬¥ó¥À¥Ä¥¢¡¼¡×¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡ÖSGW¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¡ÖSGW¡×¤Ø¤Î»²Àï¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼ËÜ¿Í¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡Ö¥±¥Ë¥¢¤Î±ÑÍº¡×¡Ö³ÊÆ®²È¤È¤Ê¤ì¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Îò»Ë¤Ë»Ä¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¡ÖÀ¤³¦Åª¤Ê³èÌö¤Ë´üÂÔ¡×¡Ö¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¿ÈÄ¹¤È¤Ê¤ë¤È¥±¥¬¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö²¿½è¤ÎÃÄÂÎ¤¬¿¨¼ê¤ò¤Î¤Ð¤¹¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£