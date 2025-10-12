「米男子ゴルフ・ベイカレント・クラシック・レクサス・最終日」（１２日、横浜ＣＣ＝パー７１）

２２位から出た松山英樹（３３）＝ＬＥＸＵＳ＝は４バーディー、ノーボギーの６７で回った。前身のＺＯＺＯチャンピオンシップ２１年大会以来の優勝を狙ったが、通算８アンダーの２０位フィニッシュとなった。

初日の強風、３日目の雨と打って変わり、この日は風速１・３メートルの曇りと上々のコンディション。４番、６番でバーディーを奪うと、前日にトリプルボギーをたたいた１４番もパーセーブ。後半では２つスコアを伸ばした。４日間を通して最高の６７を記録したが、パットが定まらずバーディーを逃したホールもあった。「３日間に比べたらバーディーパットを打つ回数が多かったのでスコアを伸ばせるかなと思っていたけど、なかなかラインの読みがしっくりこないまま最後までいってしまった」と唇をかんだ。

今大会は米ツアー唯一の日本開催。指定練習日も含め、連日大勢のファンに見守られた。松山は「日本じゃなかったら気持ちは折れていた」と率直な心境を明かしつつ、「自分自身のプレーがあまり良くなかったけど、その中でも最後までついてきてくれたギャラリーには感謝したい」と語った。

これで松山にとってのＰＧＡツアーは一区切り。開幕戦で優勝した後は１０位以内がなく、苦戦した年となった。「来年以降はここに照準を合わせて頑張っていきたい。トップ１０なく終わったので、来年は最初から良い状態で挑めるように準備したい」と前を向いた。