◆米男子プロゴルフツアー ベイカレント・クラシック・レクサス 最終日（１２日、神奈川・横浜ＣＣ＝７３１５ヤード、パー７１）

２２位からスタートした松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は４バーディー、ボギーなしの６７で通算８アンダーとし、２０位で大会を終えた。

１８ホール中１７ホールでグリーンを捉え、４日間で最も多くのチャンスを作った。「入らなかったですね」。グリーン上を思い返し、ため息をついた。「ほとんど思い通りに打てているんだけど、ラインが全然違ったりした。そのへんが課題」と唇をかんだ。

前半から波に乗りきれない展開が続いた。５番で５メートル、７番で２メートルのバーディーパットがともにカップに蹴られ、膝を折り悔しがった。「日本じゃなかったら気持ちは折れていた。ギャラリーの方々がいたので、一つでも多くバーディーを取ろうと思った」。この日も大勢の観客が松山のプレーを追った。気持ちを奮い立たせ、プレーを続けた。

ホームの声援が力になった。「僕自身のプレーは思い描いていたプレーではなかったけど、最初から最後までついてきてくれたギャラリーの方には感謝しかない」と喜びをかみしめ、「素直にうれしかったし、いいプレーをしたかった。なかなか思い通りにいかないのが苦しいけど、来季に向けてまた頑張っていきたい」と語った。

開幕戦で優勝後、トップ１０入りがないまま今季の米ツアーを終えた。「来年の最初からいい状態で挑めるように準備したい」と気持ちを新たにした。次戦は２３日に韓国で開幕する欧州ツアー、ジェネシス選手権になる。「ショットはあまり安定はしていなかったけど、そのなかでもフェアウェーに行った。そこは再来週に向けていいきっかけだと思って頑張りたい」。ファンの声援と熱量を存分に浴びた１週間は、これからの力になる。