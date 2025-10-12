◆第１回アイルランドＴ・Ｇ２（１０月１２日、東京競馬場・芝１８００メートル、良）

「アイルランドトロフィー府中牝馬Ｓ」から改称して第１回開催となった牝馬限定重賞は１６頭で争われ、４番人気のラヴァンダ（４歳、栗東・中村直也厩舎、父シルバーステート）が、ゴール前で差し切って初代女王に輝いた。勝ちタイムは１分４５秒７。

前走の仲秋Ｓ・３勝クラスから連勝での初タイトル。昨年は牝馬３冠路線を歩み、今年は格上挑戦で阪神牝馬Ｓ、府中牝馬Ｓはともに３着。今回が８度目の重賞挑戦だった。岩田望来騎手は葵Ｓ（アブキールベイ）に続く今年重賞５勝目。

２着は６番人気のアンゴラブラック（戸崎圭太騎手）、３着は５番人気のカナテープ（佐々木大輔騎手）が入った。

重賞は１１度目の挑戦で、これまで２着６回のボンドガールは１番人気に推されたが、９着だった。

クリストフ・ルメール騎手（ボンドガール＝９着）「道中は落ち着いていたし、折り合いも良かった。直線を向いて勝ち馬の後ろにいたけど加速しなかった。どうしてだかわからない」

手塚貴久調教師（ボンドガール＝９着）「雰囲気は悪くなかったし、道中も関屋記念と同じ感じに見えましたが…。前の馬をかわせず、後ろの馬にも交わされてますからね。今日は斤量も一緒だったけど、敗因はわかりません。もっと工夫していかないといけないかもしれません」

浜中俊騎手（セキトバイースト＝１０着）「休み明けでも雰囲気は悪くなかったです。競馬もいいところで運べましたし、最後は伸びきれませんでしたが、次で変わってくれると思います」

横山琉人騎手（フィールシンパシー＝１１着）「ここ２戦がもう一つだったので、出たなりでリズム重視でいきました。ロスなく運べたし、この馬なりに反応してくれましたが、ヨーイドンの展開でしかたなかったですね。強いメンバー相手に頑張ってくれています」

松山弘平騎手（サフィラ＝１２着）「スタートは良かったですが、外枠で厳しかったです。本当は壁を作って走らせたかったのですが…」

三浦皇成騎手（ドゥアイズ＝１３着）「馬場を考えると最低でもあそこにいないと、と思っていたけど、３頭分外を回されましたからね。この馬の持ち味を生かすには内枠がほしかったです。道中のため方やリズムも変わっていたと思います。やりたい競馬はできましたが、残念です」

荻野極騎手（アンリーロード＝１４着）「後ろからジックリいきましたが、前が止まらないレースになってしまいました。この馬には馬場、展開と合わなかったですね」

菊沢一樹騎手（ピースオブザライフ＝１５着）「久々の芝でしたが、いい位置でセンスのいい競馬をしてくれました。上がりが速くてきつかったですね」

大野拓弥騎手（キャットファイト＝１６着）「長欠明けでひと叩きという感じですね。かかる馬ですけど、折り合いはついていました」