¡¡¡þ¥»CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àï¡¡DeNA¡½µð¿Í¡Ê2025Ç¯10·î12Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¡Ö2025¡¡JERA¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥»¡×¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS)¤Ï12Æü¡¢²£ÉÍ¤ÇÂè2Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö8ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿DeNA¤ÎÎÓÂö¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬¶Ã°Û¤ÎÇ´¤ê¤Ç¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡5¡½5¤Î7²ó1»à¤Çµð¿Í¤Î5ÈÖ¼ê¡¦ÃæÀî¤ÈÂÐ·è¡£7Ï¢Â³¥Õ¥¡¥¦¥ë¡¢6Ï¢Â³¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÇ´¤ë¤Ê¤É¡¢Áê¼ê¤Ë19µå¤òÅê¤²¤µ¤»ºÇ½ªÅª¤Ë»Íµå¤òÁª¤Ö¤È¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ç´î¤ó¤À¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤ÎÃæÀî¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤ò¸«¤»¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ï360ÅÙÀÄ¤¯À÷¤Þ¤Ã¤¿¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤«¤éÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£