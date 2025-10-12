¥Ë¥Ã¥Á¥§¹¾¾å¡¡´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯¤Ç¡ÈÊÌ¿Íµé·ãÊÑ¡É¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×»ëÄ°¼ÔÀä»¿¡Ä¡È¤ªÊì¤µ¤ó¥¥ã¥é¡É¤È¤Î»×¤ï¤Ì¥®¥ã¥Ã¥×
¡¡10·î11ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¡ÊTBS·Ï¡ËÆâ¤Î´ë²è¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡¦¥Ä¥¢¡¼in¥½¥¦¥ë¡×¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ë¥Ã¥Á¥§¤Î¹¾¾å·É»Ò¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡È´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯»Ñ¡É¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¸«¤»¤¿»Ñ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°õ¾Ý¤«¤é°ìÊÑ¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÏÈþÍÆÂç¹ñ¡¦´Ú¹ñ¤Ç¡ØÈþ¤È·ò¹¯¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ëÎ¹¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ë¥Ã¥Á¥§¤Î¶áÆ£¤¯¤ß¤³¤È¹¾¾å¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¥á¡¼¥¬¥ó²Ö»Ò¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢´Ú¹ñ¤ÎºÇ¿·¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥í¥±½øÈ×¡¢3¿Í¤Ï¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦Áõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥±¤¬»Ï¤Þ¤ëÄ¾Á°¤Ë¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¹¥¿¥¸¥ª¡ØLULU HAIR MAKE UP STUDIO¡Ù¤òË¬¤ì¡¢NiziU¤äTWICE¤Î¥á¥¤¥¯¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤µ¤ó¤«¤éÄ¾ÀÜ»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¥á¥¤¥¯¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÊüÁ÷ºî²È¡Ë
¡¡ÎÁ¶â¤Ï¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¹þ¤ß¤ÇÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤Æ3Ëü2000±ß¤Û¤É¡£ÉáÃÊ¤ÏÅ·Á³¥Ñ¡¼¥Þ¤òÀ¸¤«¤·¤¿2¤Ä·ë¤Ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¹¾¾å¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¿¤Ð¤·¤¿È±¤ò¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö¥á¥¤¥¯¸å¤Ë3¿Í¤¬´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢ÈáÌÄ¤È´¿À¼¤ÎÆþ¤êº®¤¸¤ë¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÁêÊý¤Î¶áÆ£¤µ¤ó¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¡¢ËÜ¿Í¤â¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤â¡ÈÊÌ¿Íµé¤ÎÊÑ¿È¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÊüÁ÷ºî²È¡Ë
¡¡X¾å¤Ë¤Ï¾Î»¿¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ô¤ä¤Ð¤¤´Ú¹ñ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤·¤¿¥Ë¥Ã¥Á¥§¹¾¾å¤µ¤ó¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡Õ
¡Ô¤¤¤Ä¤â¤³¡¼¤æ¡¼¥á¥¤¥¯¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Õ
¡Ôº£¥Æ¥ì¥ÓÉÕ¤±¤¿¤é¥Ë¥Ã¥Á¥§¤Î¹¾¾å´é²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¡Õ
¡¡·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ë¥Ã¥Á¥§¤Î¹¾¾å¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡È½îÌ±ÇÉ¡É¤ä¡ÈÊì¤Á¤ã¤ó¥¥ã¥é¡É¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬º£²ó¤Ï¡¢¥×¥í¤Î¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿É½¾ð¤Ë¡£¤¤¤Ä¤â¤È¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿»ëÄ°¼Ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜ¿Í¤ÎÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÌÌÇò¤µ¤¬ºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿²ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¹¾¾å¤Ï2011Ç¯¤Ë¥Þ¥»¥·ÝÇ½¼Ò¤ËÀµ¼°½êÂ°¡£2018Ç¯¤Î¡Ø½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï THE W¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï·«¤ê¾å¤²¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢·ë²Ì3°Ì¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï2015Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£2020Ç¯¤ËÂè1»Ò¤ÎÄ¹ÃË¡¢2022Ç¯¤ËÂè2»Ò¤ÎÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÆó»ù¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¡È¥Þ¥Þ·Ý¿Í¡É¤È¤·¤ÆË»¤·¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥á¥¤¥¯¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤¿¹¾¾å¤µ¤ó¡£´Ú¹ñ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬À¸¤ó¤À¡ÈÊ÷´ßÉ÷¹¾¾å¡É¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¸«¤»¤ë¾Ð´é¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¤½¤ÎÊÑ²½¤òÌÜ·â¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Î¶Ã¤¤È¾Î»¿¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯»ß¤ß¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£