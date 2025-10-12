「疲労骨折」はどのくらいで治るかご存じですか？治療法について解説！

人生100年時代といわれている現代、病気はもちろんですがなるべく大きなけがもしないように過ごしたいところです。

特に骨折やひびなどの骨のけがは後遺症が残る場合もあるためスポーツ時などには注意が必要です。

しかし、骨折のリスクはスポーツなどの外的刺激以外にも潜んでいることをご存じでしょうか？

実は骨折には疲労骨折という外的刺激以外による原因で起こるものもあるのです。今回はそんな疲労骨折について紹介していきます。

※この記事はメディカルドックにて『「疲労骨折」とは？症状・治療法・治療期間も併せて解説！【医師監修】』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

甲斐沼 孟（上場企業産業医）

大阪市立大学（現・大阪公立大学）医学部医学科卒業。大阪急性期・総合医療センター外科後期臨床研修医、大阪労災病院心臓血管外科後期臨床研修医、国立病院機構大阪医療センター心臓血管外科医員、大阪大学医学部附属病院心臓血管外科非常勤医師、大手前病院救急科医長。上場企業産業医。日本外科学会専門医、日本病院総合診療医学会認定医など。著書は「都市部二次救急1病院における高齢者救急医療の現状と今後の展望」「高齢化社会における大阪市中心部の二次救急１病院での救急医療の現状」「播種性血管内凝固症候群を合併した急性壊死性胆嚢炎に対してrTM投与および腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行し良好な経過を得た一例」など。

疲労骨折の検査と治療

疲労骨折の検査内容を教えてください。

疲労骨折の検査にはレントゲン検査が主です。しかし、レントゲン検査を行う前に目立った外傷がないかを確認します。外傷がなく、慢性的な痛みを伴うようであれば疲労骨折として検査を進めます。

疲労骨折はどんな治療をしますか？

疲労骨折の治療としては以下の3つが挙げられます。

保存療法

超音波骨折治療

体外衝撃波療法

まず保存療法から解説していきます。保存療法は理学療法士による適切なリハビリテーションを行うことで緩やかに治療していく方法です。焦らずゆっくりと治していきたいという人に適しています。

超音波骨折治療は超音波を患部に流すことで細胞が活性化され、自然治癒力が高まることによって治りが早くなる治療方法です。スポーツ選手などのようにより早い治癒を望む人に適しています。

体外衝撃波療法は衝撃波を与えることで痛みを取り除く治療方法です。超音波骨折治療のように短期間での治療を望む人に適しています。

完治までにはどのくらいかかるのでしょうか？

疲労骨折の完治までの期間は状態や治療方法などによってまちまちです。2ヶ月で治ることもあれば半年以上かかってしまうケースもあります。早期発見からの治療であれば早く治ることもあるため、体に痛みを感じたら見て見ぬふりをせず、医療機関を受診しましょう。

編集部まとめ

今回は疲労骨折について紹介してきました。骨折とつくものの、骨折という名がつくものの、通常の骨折とは違って放置されることも少なくないが故に重症化するケースも珍しくありません。

重症化すればするほど治療期間は長くなります。疲労骨折に限らず、体に異常を感じたら速やかに医療機関を受診しましょう。

疲労骨折の要因はスポーツだけではなく、喫煙習慣や日々の食生活などを含む生活習慣も関わってきます。この機会に、生活習慣や食事内容を一度見直してみると良いかもしれません。

参考文献

疲労骨折｜日本整形外科学会