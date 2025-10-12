¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥ºÅÁÀâÈÖÁÈ¡¢Ìó50Ç¯¤Ö¤êÊüÁ÷¡¦º£Ìë¼Â¸½¡¡°ËÆ£Íö¤¬Ä¹Ê¸¥á¥Ã¥»¡¼¥¸´ó¤»¤ë¡ÖÂçÀÚ¤ÊÀÄ½Õ¤Î1¥Ú¡¼¥¸¡×¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡¡1970Ç¯Âå¤Ë¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÁÀâÈÖÁÈ¡Ø¤ß¤´¤í¡ª¤¿¤Ù¤´¤í¡ª¾Ð¤¤¤´¤í!!¡Ù¤¬¡¢
¡ÚÆ°²è¡Û¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥ºÅÁÀâÈÖÁÈ¡Ø¤ß¤´¤í¡ª¤¿¤Ù¤´¤í¡ª¾Ð¤¤¤´¤í!!¡ÙÉü³è¥ª¥ó¥¨¥¢¤ÎÍ½¹ðÊÔ
CS¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¤ç¤¦12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ê¸å9¡§30¡Ë¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢1976Ç¯10·î¡Á78Ç¯3·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¡¢¿Íµ¤ÀäÄº¤À¤Ã¤¿¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤È¡¢°ËÅì»ÍÏ¯¡¢¾®¾¾À¯É×¤È¤¤¤¦°Û¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢Ìó50Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆÊüÁ÷¤È¤Ê¤ê¡¢°ËÅì»ÍÏ¯¡¢°ËÆ£Íö¤¬¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¢£°ËÅì»ÍÏ¯¡¡¥³¥á¥ó¥È
¤â¤¦»Í½½Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£³Î¤«¡Ö¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡×¤È¾®¾¾À¯É×¤¬°¥¬¥Ã£¤Ç¡¢»ä¤¬µ´¤«¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¥³¥ó¥È¡¢Ä¹ÆâÈþÆá»Ò¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥ó¥È¡¢¤½¤ì¤Ë¥¢¥ì¡ª¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð°¤Êò¥¥ã¥é¤¬½Ð¤ÆÍè¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ìÄø¤Î°¤Êò¥¥ã¥é¤ÏTV»Ë¤Ë¤â¤Ê¤¤¡ª¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅÀþ²»Æ¬¤Î¡Ø¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó°ËÅì¡Ù¤Ç¤¹¡£¤¢¤ÎÆ£ÅÄ¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë»ä¤ÎÆ¬¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¿´ÇÛ¤·¤ÆÉÂ±¡¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤¿¤¯¤é¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤¬¡¢¸å¤ËÄ«¥É¥é¡Ö¤ª¤·¤ó¡×¤ÎÉã¿ÆÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£TV¤Ã¤ÆÉÔ»×µÄ¡¼¥Ã¡£
¢£°ËÆ£Íö¡¡¥³¥á¥ó¥È
Ìó50Ç¯¿¶¤ê¤Ë¡Ö¤ß¤´¤í¡Ä¡×¤¬Éü³è¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë¤È¤Î»ö¤Ç²û¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ëè²ó²Î¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ä¥³¥ó¥È¤â¤·¤Ã¤«¤êÁÏ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤µ¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ÎÌ¾¤ËÁê±þ¤·¤¤ìÔÂô¤ÊÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¡¹¤Ë´î¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡ª¤È¤¤¤¦À©ºî¿Ø¤Î°¦¾ð¤¬Âô»³¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÈÖÁÈ¡£
º£¤Ç¤â¼ýÏ¿»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¹Ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ä¡¢Åö»þ¤ÎÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î¾Ð¤¤À¼¤ä¾Ð´é¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÉ½¾ð¤¬á´¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê´ãº¹¤·¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½»äÃ£¤â°Â¿´¤·¤Æ¡¢¤Ï¤·¤ã¤¤¤À¤êÃÆ¤±¤¿¤ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤Î´üÂÔ¤Ë¤â±þ¤¨¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¤ÎÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¡Ä²Ã»³Íº»°¤µ¤ó¤äÅö»þÆÈÆÃ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤â¤Ò¤È¤¤ï¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»×¤¤½ÐÂ¿¤¡Ö°¥¬¥°ì²È¤Îµ´¤«¤¢¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¤Ï°ËÅì»ÍÏ¯¤µ¤ó¡¢¾®¾¾À¯É×¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤¤¤ª¿ÍÊÁ¤Ë¤â»Ù¤¨¤é¤ìÂ¿¤¯¤Î»ö¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Û¤È¤ó¤É¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤ëÆâ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÆø¤ä¤«¤Ê¼ýÏ¿¤Ç¤·¤¿¤¬¤ä¤Ï¤ê°ËÅì¤µ¤ó¤È¾®¾¾¤µ¤ó¤ÎÊñÍÆÎÏ¤ÏÀäÂç¤Ç¤È¤Æ¤â°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª2¿Í¤Î¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤È»þ¤ËÇË²õÎÏ¤µ¤¨´¶¤¸¤ë¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î³Ú¤·¤µ¤ËÂô»³»É·ã¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤âÀÎ¤â¿´¤«¤éÂº·É¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨´Ö¤â¤Ê¤¯²ò»¶¤È¤¤¤¦½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤ë»þ´ü¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â»äÃ£¤é¤·¤¯ÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¯¥Ý¥Ã¥×¤ËÂ¶¡¹¤Î¾ìÌÌ¤ÇÉ½¸½³èÆ°¤¬¤Ç¤¤¿»ö¤òÂçÊÑ¹¬¤»¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÂçÀÚ¤ÊÀÄ½Õ¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤¹¤Í¡£
³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ø¤ß¤´¤í¡ª¤¿¤Ù¤´¤í¡ª¾Ð¤¤¤´¤í!!¡Ù¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óÊüÁ÷
1976¡Á1978Ç¯
½Ð±é¡§¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ê°ËÆ£Íö¡¦Æ£Â¼Èþ¼ù¡¦ÅÄÃæ¹¥»Ò¡Ë¡¢²Ã»³Íº»°¡¢°ËÅì»ÍÏ¯¡¢¾®¾¾À¯É×¡¢ÅìÈ¬Ïº¡¢¹Ó°æÃí
ÊüÁ÷Åö»þ¡¢¿Íµ¤ÀäÄº¤À¤Ã¤¿¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤È¡¢°ËÅì»ÍÏ¯¡¢¾®¾¾À¯É×¤È¤¤¤¦°Û¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ò¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óÊüÁ÷¡£
²Î¤È¥³¥ó¥È¤ò¹ª¤ß¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¤¿»Â¿·¤Ê¹½À®¤ÇÏ·¼ãÃË½÷¤òÌä¤ï¤ºÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢¾¼ÏÂ¤Î¥Æ¥ì¥Ó»Ë¤Ë»¸Á³¤Èµ±¤¯ËÜÈÖÁÈ¡£ºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢°ËÅì»ÍÏ¯¤Î¡Ö¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó°ËÅì¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ö¥Ç¥ó¥»¥ó¥Þ¥ó¡×¡£Ì¡²è²È¡¦ÀÐ¥Î¿¹¾ÏÂÀÏº¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÍÙ¤ë¡ÖÅÅÀþ²»Æ¬¡×¤Ï¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¾®¾¾À¯É×¤¬¤·¤é¤±Ä»¤Î¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¤È²Î¤¦¡Ö¤·¤é¤±Ä»²»Æ¬¡×¤â¤½¤ì¤ËÎô¤é¤Ì¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤¬¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê»Ñ¤È¤Ï°ìÅ¾¡¢¡Ö°¥¬¥°ì²È¤Îµ´¤«¤¢¤Á¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥È¤Ç¤Ï¥³¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ì¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤ò°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¡£°ËÅì»ÍÏ¯¤ò¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡×¤ÈÊé¤¤¡¢À¸¤À¸¤¤È¥³¥ó¥È¤ò±é¤¸¤ë3¿Í¤Î°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤ÏÉ¬¸«¡ª¤½¤·¤Æ¡¢²Ã»³Íº»°¡¢ÅìÈ¬Ïº¡¢À¾ÅÄÉÒ¹Ô¡¢³¤±çÂâ¡ÊÉðÅÄÅ´Ìð¡¢ÃæÌ¶ÅÄ½ÓÃË¡¢ÀéÍÕÏÂ¿Ã¡Ë¤é¡¢¹ë²Ú½Ð±é¿Ø¤Î³èÌö¤â¸«¤É¤³¤í¡£
#2¡Ê1976Ç¯10·î18ÆüÊüÁ÷²ó¡Ë 10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å9»þ30Ê¬¡Á
#3¡Ê1976Ç¯10·î25ÆüÊüÁ÷²ó¡Ë 10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å9»þ30Ê¬¡Á
#4¡Ê1976Ç¯11·î1ÆüÊüÁ÷²ó¡Ë 10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å9»þ30Ê¬¡Á
¡ÚÆ°²è¡Û¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥ºÅÁÀâÈÖÁÈ¡Ø¤ß¤´¤í¡ª¤¿¤Ù¤´¤í¡ª¾Ð¤¤¤´¤í!!¡ÙÉü³è¥ª¥ó¥¨¥¢¤ÎÍ½¹ðÊÔ
CS¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¤ç¤¦12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ê¸å9¡§30¡Ë¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢1976Ç¯10·î¡Á78Ç¯3·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¡¢¿Íµ¤ÀäÄº¤À¤Ã¤¿¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤È¡¢°ËÅì»ÍÏ¯¡¢¾®¾¾À¯É×¤È¤¤¤¦°Û¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢Ìó50Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆÊüÁ÷¤È¤Ê¤ê¡¢°ËÅì»ÍÏ¯¡¢°ËÆ£Íö¤¬¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¤â¤¦»Í½½Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£³Î¤«¡Ö¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡×¤È¾®¾¾À¯É×¤¬°¥¬¥Ã£¤Ç¡¢»ä¤¬µ´¤«¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¥³¥ó¥È¡¢Ä¹ÆâÈþÆá»Ò¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥ó¥È¡¢¤½¤ì¤Ë¥¢¥ì¡ª¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð°¤Êò¥¥ã¥é¤¬½Ð¤ÆÍè¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ìÄø¤Î°¤Êò¥¥ã¥é¤ÏTV»Ë¤Ë¤â¤Ê¤¤¡ª¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅÀþ²»Æ¬¤Î¡Ø¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó°ËÅì¡Ù¤Ç¤¹¡£¤¢¤ÎÆ£ÅÄ¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë»ä¤ÎÆ¬¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¿´ÇÛ¤·¤ÆÉÂ±¡¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤¿¤¯¤é¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤¬¡¢¸å¤ËÄ«¥É¥é¡Ö¤ª¤·¤ó¡×¤ÎÉã¿ÆÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£TV¤Ã¤ÆÉÔ»×µÄ¡¼¥Ã¡£
¢£°ËÆ£Íö¡¡¥³¥á¥ó¥È
Ìó50Ç¯¿¶¤ê¤Ë¡Ö¤ß¤´¤í¡Ä¡×¤¬Éü³è¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë¤È¤Î»ö¤Ç²û¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ëè²ó²Î¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ä¥³¥ó¥È¤â¤·¤Ã¤«¤êÁÏ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤µ¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ÎÌ¾¤ËÁê±þ¤·¤¤ìÔÂô¤ÊÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¡¹¤Ë´î¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡ª¤È¤¤¤¦À©ºî¿Ø¤Î°¦¾ð¤¬Âô»³¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÈÖÁÈ¡£
º£¤Ç¤â¼ýÏ¿»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¹Ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ä¡¢Åö»þ¤ÎÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î¾Ð¤¤À¼¤ä¾Ð´é¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÉ½¾ð¤¬á´¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê´ãº¹¤·¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½»äÃ£¤â°Â¿´¤·¤Æ¡¢¤Ï¤·¤ã¤¤¤À¤êÃÆ¤±¤¿¤ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤Î´üÂÔ¤Ë¤â±þ¤¨¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¤ÎÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¡Ä²Ã»³Íº»°¤µ¤ó¤äÅö»þÆÈÆÃ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤â¤Ò¤È¤¤ï¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»×¤¤½ÐÂ¿¤¡Ö°¥¬¥°ì²È¤Îµ´¤«¤¢¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¤Ï°ËÅì»ÍÏ¯¤µ¤ó¡¢¾®¾¾À¯É×¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤¤¤ª¿ÍÊÁ¤Ë¤â»Ù¤¨¤é¤ìÂ¿¤¯¤Î»ö¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Û¤È¤ó¤É¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤ëÆâ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÆø¤ä¤«¤Ê¼ýÏ¿¤Ç¤·¤¿¤¬¤ä¤Ï¤ê°ËÅì¤µ¤ó¤È¾®¾¾¤µ¤ó¤ÎÊñÍÆÎÏ¤ÏÀäÂç¤Ç¤È¤Æ¤â°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª2¿Í¤Î¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤È»þ¤ËÇË²õÎÏ¤µ¤¨´¶¤¸¤ë¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î³Ú¤·¤µ¤ËÂô»³»É·ã¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤âÀÎ¤â¿´¤«¤éÂº·É¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨´Ö¤â¤Ê¤¯²ò»¶¤È¤¤¤¦½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤ë»þ´ü¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â»äÃ£¤é¤·¤¯ÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¯¥Ý¥Ã¥×¤ËÂ¶¡¹¤Î¾ìÌÌ¤ÇÉ½¸½³èÆ°¤¬¤Ç¤¤¿»ö¤òÂçÊÑ¹¬¤»¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÂçÀÚ¤ÊÀÄ½Õ¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤¹¤Í¡£
³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ø¤ß¤´¤í¡ª¤¿¤Ù¤´¤í¡ª¾Ð¤¤¤´¤í!!¡Ù¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óÊüÁ÷
1976¡Á1978Ç¯
½Ð±é¡§¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ê°ËÆ£Íö¡¦Æ£Â¼Èþ¼ù¡¦ÅÄÃæ¹¥»Ò¡Ë¡¢²Ã»³Íº»°¡¢°ËÅì»ÍÏ¯¡¢¾®¾¾À¯É×¡¢ÅìÈ¬Ïº¡¢¹Ó°æÃí
ÊüÁ÷Åö»þ¡¢¿Íµ¤ÀäÄº¤À¤Ã¤¿¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤È¡¢°ËÅì»ÍÏ¯¡¢¾®¾¾À¯É×¤È¤¤¤¦°Û¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ò¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óÊüÁ÷¡£
²Î¤È¥³¥ó¥È¤ò¹ª¤ß¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¤¿»Â¿·¤Ê¹½À®¤ÇÏ·¼ãÃË½÷¤òÌä¤ï¤ºÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢¾¼ÏÂ¤Î¥Æ¥ì¥Ó»Ë¤Ë»¸Á³¤Èµ±¤¯ËÜÈÖÁÈ¡£ºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢°ËÅì»ÍÏ¯¤Î¡Ö¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó°ËÅì¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ö¥Ç¥ó¥»¥ó¥Þ¥ó¡×¡£Ì¡²è²È¡¦ÀÐ¥Î¿¹¾ÏÂÀÏº¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÍÙ¤ë¡ÖÅÅÀþ²»Æ¬¡×¤Ï¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¾®¾¾À¯É×¤¬¤·¤é¤±Ä»¤Î¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¤È²Î¤¦¡Ö¤·¤é¤±Ä»²»Æ¬¡×¤â¤½¤ì¤ËÎô¤é¤Ì¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤¬¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê»Ñ¤È¤Ï°ìÅ¾¡¢¡Ö°¥¬¥°ì²È¤Îµ´¤«¤¢¤Á¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥È¤Ç¤Ï¥³¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ì¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤ò°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¡£°ËÅì»ÍÏ¯¤ò¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡×¤ÈÊé¤¤¡¢À¸¤À¸¤¤È¥³¥ó¥È¤ò±é¤¸¤ë3¿Í¤Î°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤ÏÉ¬¸«¡ª¤½¤·¤Æ¡¢²Ã»³Íº»°¡¢ÅìÈ¬Ïº¡¢À¾ÅÄÉÒ¹Ô¡¢³¤±çÂâ¡ÊÉðÅÄÅ´Ìð¡¢ÃæÌ¶ÅÄ½ÓÃË¡¢ÀéÍÕÏÂ¿Ã¡Ë¤é¡¢¹ë²Ú½Ð±é¿Ø¤Î³èÌö¤â¸«¤É¤³¤í¡£
#2¡Ê1976Ç¯10·î18ÆüÊüÁ÷²ó¡Ë 10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å9»þ30Ê¬¡Á
#3¡Ê1976Ç¯10·î25ÆüÊüÁ÷²ó¡Ë 10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å9»þ30Ê¬¡Á
#4¡Ê1976Ç¯11·î1ÆüÊüÁ÷²ó¡Ë 10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å9»þ30Ê¬¡Á