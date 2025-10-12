国内開催の米ツアー「ベイカレント・クラシック・レクサス」最終日（１２日、神奈川・横浜ＣＣ＝パー７１）、２２位から出た松山英樹（３３＝ＬＥＸＵＳ）は４バーディー、ノーボギーの６７で回り、通算８アンダーの２０位で国内凱旋試合を終えた。

ビッグスコアとはいかなかったが、この日も多くのギャラリーを引き連れてノーボギーのラウンド。「この３日間と比べたらバーディーチャンスというかバーディパットを打つ回数が多かったので、もう少しスコアを伸ばせたかなという印象はあるけど、ラインの読みがうまくはまらず最後までいってしまった」と振り返った。

やはり目指すは優勝だけに「思い描いていたプレーではなかったけど、来年以降、ここに照準を合わせて頑張っていきたい」と悔しさをにじませた。今後は２週後に韓国開催の欧州ツアーに参戦予定だが、主戦場とするＰＧＡツアーは今季最後。「トップ１０なく終わったので、来年は最初からいい状態で挑めるように準備したい」と巻き返しを誓った。

通算１９アンダーでの優勝は２０２１年東京五輪金メダリストのザンダー・シャウフェレ（米国）。日本勢最上位は６２の猛チャージで通算１４アンダーの４位・金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）だった。