ドジャースの相手がブルワーズに決定

米大リーグ、ドジャースは13日（日本時間14日）からナ・リーグ優勝決定シリーズでブルワーズと対戦する。LA地元局のホストはブルワーズ戦決定に際し、1枚の写真を公開。米ファンの笑いを呼んでいる。

11日（同12日）の地区シリーズ第5戦でカブスを下したブルワーズ。リーグ優勝決定シリーズは「ドジャースVSブルワーズ」になった。この結果が決まった瞬間、米カリフォルニア州地元ラジオ局「KLAC」のドジャース番組でホストを務めるデビッド・ヴァセイ氏は1枚の写真をXに公開した。

その写真は痛々しかった。スーツ姿のヴァセイ氏。右手にはグルグルの包帯が巻かれていた。なぜこうなっているかというとブルワーズの本拠地が原因だ。同氏は、2022年8月にブルワーズのアメリカンファミリー・フィールドに設置されている名物の滑り台に挑戦。しかし、勢い余って壁に激突し、手首や肋骨など8か所を骨折した。米メディアで笑い話となり、X上で拡散された動画の再生回数は6万5000回を超える「いいね！」を集めるなど、珍場面は大きな話題となった。

大谷翔平も、同氏の独占インタビューで滑り台について聞かれ「骨折した人は見ているので、乗らないです」と骨折した目の前の人に向かって回答。いじっても嫌味のない言葉に、同氏は爆笑していた。

そんな背景も隠された投稿。コメント欄には「もう滑らないように！」「挽回の時が来た！」「滑り台には近づかぬように」「もう滑り台はなしで！」「デビッド、何をしなければいけないか分かってるよね」「覚えているよ」「誰かその動画を投稿してくれ」などいじるコメントが書き込まれた。

13日（同14日）の初戦は滑り台のあるアメリカンファミリー・フィールドで行われる。