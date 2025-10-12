¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤Ç¼ê¹Ë¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×ÉÔÎÑÊóÆ»¾è¤ê±Û¤¨¤¿µÜºê¸¬²ð¡¦¶â»Ò·ÃÈþ¡¢É×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í
¡¡·ëº§¤«¤é10Ç¯¡¢²¿¤«¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¸µµÄ°÷¥«¥Ã¥×¥ë¡£2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ë½÷ÀÌäÂê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢º£¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ëÉ×ÉØ¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ç¤¹¡£±ßËþ¤ÎÈë·í¡¢¸½ºß¤Î¿´¶¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃçÎÉ¤·¤¹¤®¤ë¡ÄÉÔÎÑÊóÆ»¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿µÜºê¡¦¶â»Ò¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼
Â©»Ò¤Î³Ø¹»¹Ô»ö¤Ë¤ÏÉ¬¤º¤É¤Á¤é¤«¤¬½ÐÀÊ
¡¡¡È¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¡É¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤ó¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¯Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÉ×ÉØ¤òÁÛÁü¤·¤¬¤Á¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Ëö¤Ë¡È¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¤â¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡'15Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢º£Ç¯¼âº§¼°¤ò·Þ¤¨¤¿¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤Î¶â»Ò·ÃÈþ¤µ¤ó¤ÈÉ×¤ÎµÜºê¸¬²ð¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¸å¼Ô¡£2ÅÙ¤Î½÷ÀÌäÂê¤ò·Ð¤Æ¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤ò¡ÈºÆ¹½ÃÛ¡É¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢É×ÉØ¤½¤í¤Ã¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Çº£²ó¡Ø½µ´©½÷À¡Ù¤Ï¡¢¶â»Ò¡õµÜºêÉ×ºÊ¤ÎÆÃÊÌÂÐÃÌ¤ò¼Â»Ü¡£É×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¤ä²ÈÂ²¤Î¶á¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¨¡¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»Å»ö¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¸ÜÌä¤ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡£¤½¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤È¡¢Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¤Õ¤¿¤ê¡£ÉáÃÊ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ÈÂ²¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶â»Ò¡¡¤ï¤¬²È¤Ç¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤«¤®¤ê¡¢ËèÄ«²ÈÂ²¤ÇÄ«¿©¤ò¤È¤ê¡¢°ì½ï¤Ë»Ò¤É¤â¤òºÇ´ó¤ê¤Î±Ø¤Þ¤ÇÁ÷¤êÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
µÜºê¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£É×ÉØ¤½¤ì¤¾¤ìÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤òÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»þ´Ö¤ò¤È¤Ã¤Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â©»Ò¤Î³Ø¹»¹Ô»ö¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤É¤Á¤é¤«¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Êü²Ý¸å¤â¡¢²ÄÇ½¤Ê¤«¤®¤êÂ©»Ò¤Îµ¢¤ê¤òÂÔ¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æñ¤·¤¤¤È¤¤Ï¶á½ê¤Ë½»¤àµÁÊì¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡É×ÉØ¤È¤ªÊì¤µ¤Þ3¿Í¤Ç»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¤Í¡£
µÜºê¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢ÃË¤ÎËÍ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ºÊ¤ÈµÁÊì¤ÏÂ©»Ò¤ò¿´ÇÛ¤·¤¹¤®¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÃË¤Î»ÒÆ±»Î¤Î¥±¥ó¥«¤Ê¤ó¤ÆÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Öµã¤«¤»¤¿¡×¡Öµã¤«¤µ¤ì¤¿¡×¤Ê¤ó¤Æ¿¼¹ï¤ÊÀ¼¤ÇÃà°ìÊó¹ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¶â»Ò¡¡¤¦¡¼¤ó¡¢¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¤¢¡£»ä¤Ï»°»ÐËå¤Ç°é¤Ã¤Æ¡¢Êì¤â½÷¤Î»Ò¤·¤«°é¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃË¤Î»Ò¤ÎÍ·¤Ó¤äÍ§¿Í´Ø·¸¤ÎÃÎ¼±¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¶Ã¤¯¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢ÍðË½¤Ê»Ò¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
µÜºê¡¡¤½¤¦¤À¤Í¡£¤¢¤Ê¤¿¡Ê¶â»Ò¤µ¤ó¡Ë¤¬¼Ò²ñ¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÜ¤ê¤ò³Ð¤¨¤¿¤È¤¤ËÀ©¤¹¤ë¤Î¤¬Â©»Ò¤ÎÌòÌÜ¡£
¶â»Ò¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£¤³¤ÎÁ°¤â¡¢ÂÖÅÙ¤¬°¤¤±¿Å¾¼ê¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊÂÖÅÙ¤ÇÀÜµÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼¡¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿¤ê¡¢³¤³°¤«¤éË¬¤ì¤¿¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¿Í¤¬ÆüËÜ¤ò·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦!¡×¤È´íµ¡´¶¤òÊú¤¤¤ÆÊª¿½¤½¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¶õµ¤¤ò»¡¤·¤¿¾®³Ø4Ç¯À¸¤ÎÂ©»Ò¤Ë¼ê¤ÈÌÜ¤ÇÀ©¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»ä¤¬ÅÜ¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï·ù¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
µÜºê¡¡²ÈÂ²¤ÎÃæ¤Ç¡¢Â©»Ò¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÀº¿ÀÅª¤ËÂç¿Í¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¶â»Ò¡¡Â©»Ò¤¬2ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î¤³¤í¤Þ¤Ç¡¢»Å»ö¤ÇË»¤·¤¤»ä¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÈà¤Ï¤Ä¤¤Ã¤¤ê¤Ç»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÃËÆ±»Î¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤Ë¤Ï±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÊÉ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÜºê¡¡Åö»þ¡¢ËÍ¤Ï½÷ÀÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¤ÆµÄ°÷¤ò¼¿¦¤·¤¿¸å¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌµ¿¦¡£Èà½÷ÉÔºß¤ÎµÄ°÷½É¼Ë¤Ç¡¢¿·À¸»ù¤ÈµÁÉãÊì¤Î4¿Í¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Èà½÷¤¬ºÆ¤Ó¸þ¤¹ç¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¯¤ì¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ëÂ©»Ò¤Î»Ò°é¤Æ¤ËÉ¬»à¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¶â»Ò¡¡¤¢¤Î¤³¤í¤Ï¡Ä¡Ä¿Ë¤Î¤à¤·¤í¤À¤Ã¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÜºê¡¡¤½¤¦¤À¤Í¡£¤¢¤êÍ¾¤ë»þ´Ö¤ò»Ò°é¤Æ¤È²È»ö¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¡¢Î¥Æý¿©¤â¼êºî¤ê¤·¤¿¡£ÎÁÍý¤Ï¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤Ë°ì¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤«¤Ê¤êÏÓ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö»ä¤Î¥ì¥·¥Ô¤ÏÌ¼¤ËÅÁ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¤ï¡×¤È¡¢¤ªËÏÉÕ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¶â»Ò¡¡¤½¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤âÂ©»Ò¤Ï»ä¤è¤ê¤âÉã¿Æ¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ä°¦Ãå¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ÏÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥Ñ¥Ñ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ÏÁÇÄ¾¤ËÊ¹¤¯¤È¤¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢»ä¤â'17Ç¯¤ÎÁíÁªµó¤ÇÍîÁª¤·¤ÆÀ¯¼£²È¤ò°úÂà¤·¤Æ¤«¤é¤Ï²ÈÂ²¤Ç²á¤´¤»¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¤è¤êÀ¸³è¤ÎÃæ¿´¤¬Â©»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»þ´Ö¤ä¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÏÂçÀÚ¤Ë
¨¡Ë»¤·¤¤¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢²ÈÂ²¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
µÜºê¡¡Í×ÎÎ¤Î¤¤¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£É¬Í×¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð²¿»þ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ê¤ó¤ÆÊ¹¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¡Ö½ÐÄ¥¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é²¿Æü´Ö¤«¡×¡Öº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÅÅÏÃ¤¹¤ë¡×¤¯¤é¤¤¤Î³ÎÇ§¤·¤«¤·¤Þ¤»¤ó¡£»ÍÏ»»þÃæ¤É¤³¤Ç²¿¤ò¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢Ã¯¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤«º¬·¡¤êÍÕ·¡¤êÊ¹¤¯¤Î¤Ï¤ª¸ß¤¤¤·¤ó¤É¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢²È½Ð¤¹¤ë¤«¤â¡£
¶â»Ò¡¡»ä¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»þ´Ö¤ä¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Û¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ë¤â¶¯Í×¤·¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö½÷ÀÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤É¤¦¤·¤Æµö¤»¤ë¤Î¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Åö»þ¤«¤é¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ÏºÇÄã¸Â¡£µÄ°÷»þÂå¤ÏÆÃ¤Ë²áÌ©¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÜºê¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡È¥µ¥¤¥¯¥ë¡É¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¶ËÎÏ¤½¤Î»õ¼Ö¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¤É¤â¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ê¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Âç¿ÍÆ±»Î¤ÇÄ´À°¤Ç¤¤ë»õ¼Ö¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯»ß¤á¤º¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤¿¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶â»Ò¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¹Í¤¨¤Æ¤¿¤ó¤À!¡¡¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤¢¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¤ª¸ß¤¤¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¶â»Ò¡õµÜºêÉ×ºÊ¡£ÆÃ¤ËµÜºê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÄø¤è¤¯ÊüÃÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
µÜºê¡¡ËÍ¤ÏÊüËÒ¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£±ó¤¯¤Î¤Û¤¦¤Ëºô¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¼«Í³¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬ºÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¶â»Ò¡¡Àè¤Û¤É¤ÎÏÃ¤Ë¤âÄÌ¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄù¤á¤Ä¤±¤¬¸·¤·¤¤¤ÈÂ©¶ì¤·¤¤¤·¡¢È¿Æ°¤âÂç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢Å¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ä¤Î¤¬±ßËþ¤ÎÈë·í¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¼«Í³¤Ë¤µ¤»¤¹¤®¤ë¤È¾¡¼ê¤Ëºô¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤Ç¼ê¹Ë¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÜºê¡¡¤¦¡¼¤ó¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÌÜÎ©¤Ä¿§¤Îºô¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¼«Í³ÅÙ¤ÎÄ´À°¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¶â»Ò¤µ¤ó¤¬µÜºê¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¶â»Ò¡¡º£¡¢¤Þ¤µ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤äÈþÍÆ¤Ë¤«¤Ê¤êÁÂ¤¯¤Æ¤³¤À¤ï¤ê¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Éþ¤¬¹¥¤¤ÊÈà¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼èºà¤ò¼õ¤±¤ëÇÞÂÎ¤ä½Ð±éÈÖÁÈ¤Î»þ´ÖÂÓ¡¢Êý¸þÀ¤òÅÁ¤¨¤ë¤ÈÆâÍÆ¤ËÅ¬¤·¤¿Éþ¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¯¼£¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢Èà¤¬±ÊÅÄÄ®¤Þ¤Ç½Ð¸þ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È·óÈë½ñ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜºê¡¡ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è!¡¡·¤¤«¤é¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Þ¤ÇÁª¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¶â»Ò¡¡»ä¤Ï¤â¤È¤â¤È¥»¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë¥À¥µ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢»ä¼«¿È¤¬µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÂÎÎÏÅª¤Ë¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢µÙ¤ß¤ò¤Í¤¸¹þ¤ó¤Ç¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ÎÍ½Ìó¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£É×¤Ï»ä¤è¤ê¤â»ä¤Ë¾Ü¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Èà¤Ï»ä¤È¶¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿Æ±»Ö
¨¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¶â»Ò¤µ¤ó¤¬µÜºê¤µ¤ó¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶â»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡ÈÍê¤ëÎÏ¡É¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¶â»Ò¡¡¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¼«¿®¤¬¤Ê¤¤Ê¬Ìî¤Ê¤Î¤Ç¡¢Éþ¤Ë¥ê¥½¡¼¥¹¤ò³ä¤«¤º¤ËºÑ¤ó¤Ç½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¡¢¤Ç¤âÈà¤ËÄ¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤ÉôÊ¬¤¬¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯Éþ¤¬Â¿¤¹¤®¤ë!¡¡1ÃåÇã¤Ã¤¿¤é1Ãå¼êÊü¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£°Û¾ï¤ÊÎÌ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤¬¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
µÜºê¡¡¡ÖT¥·¥ã¥Ä¤Ï°ì´ü°ì²ñ¡×¤Ê¤ó¤À¤è¡£½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éÇã¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤È¡¢¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¥¹¥¿¥á¥ó¤ÇÃå¤ëT¥·¥ã¥Ä¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì¤ÃåÍÑ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤âÂçÎÌ¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¤¢¡£
¶â»Ò¡¡¤ª¤Þ¤±¤Ë¡¢»ä¤ÎÊì¤Î²È¤Ë¤Þ¤ÇÈà¤Î°áÁõ¥±¡¼¥¹¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£Èà¤Î¥»¥ó¥¹¤ÏÇ§¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡Éþ¤Ç½õ¤±¤é¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢Çº¤ß¤Î¥¿¥Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢µÜºê¤µ¤ó¤¬¶â»Ò¤µ¤ó¤ËÄ¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
µÜºê¡¡Ëí¤òÆ§¤à¥¯¥»¤Ç¤¹¤Í¡£ºÊ¤¬¥Ù¥Ã¥É¥á¥¤¥¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ë¤È¤¼«Ê¬¤Î¸åÆ¬Éô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±ú¤ß¤¬Ëí¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ëÆü¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤¤¤ëºÊ¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢±ó¤¯¤Ë¤¢¤ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¡¢É¨¤ÇËÍ¤ÎËí¤òÆ§¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹!¡¡¤¹¤°¤Ë¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶â»Ò¡¡¤½¤ó¤Ê¤ËÁû¤°¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤¢¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤Ë°µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Æ±´ü¤Î½÷ÀµÄ°÷¤Ë¤Þ¤Ç¤½¤ÎÏÃ¤ò¤·¤ÆÇº¤ßÁêÃÌ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
µÜºê¡¡Çº¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÌÇò¤¤¿Í¤À¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ëí¤¬¼ÙËâ¤Ê¤È¤¤Ï¤É¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¨¡Æü¾ï¤Î°ì¥³¥Þ¤â¥æ¡¼¥â¥¢¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¡£¤½¤Î½ÀÆð¤µ¤â¤Þ¤¿¡¢²ÈÂ²±ßËþ¤ÎÈë·í¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¸å¤Ë¡È²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¡É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶â»Ò¡¡¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤Ï»ä¤È¶¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿Æ±»Ö¡£º£¤Ï°ì½ï¤Ë¤ï¤¬»Ò¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò°é¤Æ¤Ï¤¿¤È¤¨Ã»¤¤´ü´Ö¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢º£¤³¤Î½Ö´Ö¤¬¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤ÎÌ´¤ÏÂ©»Ò¤ÎÌ´¤¬³ð¤¦¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜºê¡¡¿Æ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¶ì¤·¤Þ¤º¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡¢¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¼«¿È¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Ë³¨¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡Ö²è²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¤é³¨²è¶µ¼¼¤ËÄÌ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¿Æ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¡Ö²è²È¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤Èµö¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Â©»Ò¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê²ù¤·¤¤»×¤¤¤Ï¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Èà¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¡¢Â©»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
¼èºà¡¦¹½À®¡¿Âç´ÓÌ¤Íè¡ÊÀ¶ÃÌ¼Ò¡Ë¡¡
¶â»Ò·ÃÈþ¡Ê¤«¤Í¤³¡¦¤á¤°¤ß¡Ë¡¡1978Ç¯¡¢¿·³ã¸©À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂè°ìÊ¸³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢¿·³ãÊüÁ÷¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ'03Ç¯¤Ë¥ß¥¹ÆüËÜ´ØÅìÂåÉ½¤ËÁª½Ð¡£'07Ç¯¿·³ã»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·ÅöÁª¡£'12Ç¯¤Ë¤Ï½°µÄ±¡µÄ°÷¤ËÅöÁª¤·¡¢¹ñÀ¯¤Ø¡£38ºÐ¤ÇÄ¹ÃË½Ð»º¸å2¤«·î¤Ç¹ñ²ñ¤ËÉüµ¢¤·¡¢'16Ç¯¤Ë¤ÏÁíÌ³Âç¿ÃÀ¯Ì³´±¤òÃ´Åö¡£'19Ç¯¤ËÀ¯¼£²È¤ò°úÂà¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£
µÜºê¸¬²ð¡Ê¤ß¤ä¤¶¤¡¦¤±¤ó¤¹¤±¡Ë¡¡1981Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¾¦³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤äµþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡Èó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤ò·Ð¤Æ¡¢'12Ç¯¤Ë½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ë½éÅöÁª¡£'15Ç¯¤ËÆ±¤¸¤¯½°µÄ±¡µÄ°÷¤Î¶â»Ò·ÃÈþ¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¡¢2´üÌ³¤á¤¿¤Î¤Á'16Ç¯¤Ë½÷ÀÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¼¿¦¡£¸½ºß¤Ï¡¢30¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë´ë¶È¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¸ÜÌä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£