¡ÚÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û¾¾»³±Ñ¼ù¡ÖÆüËÜ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éµ¤»ý¤Á¤ÏÀÞ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¥Ñ¥Ã¥È¤Ë¶ì¤·¤ß20°Ì½ªÀï
¡¡¡þÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ì¥¯¥µ¥¹ºÇ½ªÆü¡¡¿ÀÆàÀî¸©¡¡²£ÉÍCC¡á7315¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡Ê2025Ç¯10·î12Æü¡Ë
¡¡22°Ì¤«¤é½Ð¤¿¾¾»³±Ñ¼ù¡Ê33¡áLEXUS¡Ë¤Ï4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î67¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»8¥¢¥ó¥À¡¼¤Î20°Ì¤ÇÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¤·¤¿¾¾»³¤Ï¡Ö¡Ê¥Ñ¥Ã¥È¤¬¡ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡8ÂÇº¹¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£½øÈ×¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ñ¥Ã¥È¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤¿¤Þ¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2ÈÖ¤Ç3¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¡¢¥Ñ¡¼5¤Î4ÈÖ¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÀè¹Ô¤µ¤»¤¿¤¬¡¢5ÈÖ¤Ç5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤¬¥«¥Ã¥×¤Ë½³¤é¤ì¤¿¡£
¡¡6ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç¤â¹ª¤ß¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤¤Âç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Â³¤¯7ÈÖ¤Ç2¥á¡¼¥È¥ë¤¬ºÆ¤Ó¥«¥Ã¥×¤Ë½³¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éµ¤»ý¤Á¤ÏÀÞ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏËÜ²»¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Õ¥§¥¢¥¦¥¨¡¼¤ò³°¤·¤¿¤Î¤Ï2ÅÙ¤À¤±¡£¥Ñ¡¼¥ª¥ó¤òÆ¨¤·¤¿¤Î¤Ï1ÅÙ¤À¤±¡£¥·¥ç¥Ã¥È¤ÏÉüÄ´¤·¤¿¤À¤±¤ËÍ¾·×¤Ë²ù¤·¤µ¤¬Êç¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È²ù¤·¤²¤Ë¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡2½µ¸å¤Î²¤½£¥Ä¥¢¡¼¡¢¥¸¥§¥Í¥·¥¹Áª¼ê¸¢¡Ê23Æü³«Ëë¡¢´Ú¹ñ¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢Ç¯Æâ¤ÎÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ïº£Âç²ñ¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£º£Ç¯¤Ï1·î¤Î³«ËëÀï¥¶¡¦¥»¥ó¥È¥ê¡¼¤Ç¥Ä¥¢¡¼11¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï1ÅÙ¤â¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥È¥Ã¥×10¤¬¤Ê¤¯½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤ÏºÇ½é¤«¤é¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÄ©¤á¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£