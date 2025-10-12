６日、世界文化遺産の平遥古城にある文化クリエーティブショップで商品を選ぶ観光客。（太原＝新華社記者／王学濤）

【新華社太原10月12日】中国では国慶節と中秋節に伴う連休期間（1〜8日）中、山西省の多くの文化クリエーティブ商品を扱う店舗では3Dプリントやぬいぐるみ、DIY用品などが人気を集めた。文化的背景と実用的な創意工夫が融合されたこれらの商品は、消費を刺激する新たな活力となっている。

１０日、山西省大同市の雲崗石窟をモチーフとしたキャラクター、仏小伴シリーズの「平安」。（太原＝新華社記者／王学濤）

山西省大同市の企業が設計、開発したキャラクター「仏小伴」は、同市にある世界遺産の雲崗石窟がモチーフとなっている。数多くの文化財を有する同省で最も人気のある文化クリエーティブ製品の一つで、「平安」「歓喜」「飛天」「如願」などのシリーズをコレクションする観光客も少なくない。北京からの観光客、陳蕊（ちん・ずい）さんは一度に「仏小伴」8個を購入、500元（1元＝約21円）以上を費やした。「地元の文化を体現しており、デザインもかわいい。親戚や友人からお土産に頼まれて購入した」という。

６日、世界文化遺産の平遥古城にある文化クリエーティブショップで商品を選ぶ観光客。（太原＝新華社記者／王学濤）

連休中、山西博物院や平遥古城、太原市鐘楼街にある文化クリエーティブ製品を扱う店舗は、どこも大勢の買い物客であふれていた。鐘楼街晋礼文創店の孔祥権（こう・しょうけん）アシスタントマネジャーによると、1日の売り上げは平均10万元を突破、昨年同期比で10〜15％増加した。（記者/王学濤）

４日、太原市鐘楼街の晋礼文創店で商品を選ぶ観光客。（太原＝新華社記者／王学濤）

