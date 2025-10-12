¡ÚÌÀÆüÊÄËë¡ÛÂçºåËüÇî¤Î¾ÝÄ§¤À¤Ã¤¿¡ÖÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¡×ÊÝÂ¸¤ËÌäÂê»³ÀÑ¡£¤¹¤Ç¤ËÉå¿©¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¡Äºâ¸»¤¹¤é¡ÖÌ¤Äê¡×
¡¡À¤³¦ºÇÂç¤ÎÌÚÂ¤·úÃÛ¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹Ç§Äê¤µ¤ì¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¡ÖÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¡×¡£ÊÄËë¤òÁ°¤ËÊÝÂ¸ÏÀÁè¤Ë°ì±þ¤Î·èÃå¤ò¤ß¤¿¤¬¡¢»ÔÌ±¤ÈÀìÌç²È¤ÎÀ¼¡¢¤½¤·¤ÆÀ¯¼£¤ÈÍø¸¢¤¬¸òºø¤·¡¢Â¿¤¯¤Î²Ð¼ï¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£
ÉôÊ¬ÊÝÂ¸¤Ç¤âÌäÂê»³ÀÑ¡ª IRÍø¸¢¤âÍí¤ßº®Íð
¡¡ËüÇî¤Î¾ÝÄ§¤À¤Ã¤¿¡ÖÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÊÝÂ¸ÊýË¡¤ò¤á¤°¤êäþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¸¡Æ¤ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢´Ý¤´¤È»Ä¤¹¡ÖÁ´ÂÎÊÝÂ¸°Æ¡×¡¢²òÂÎ¤·¤ÆÉôºà¤òºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¡ÖÁ´ÌÌ¥ê¥æ¡¼¥¹°Æ¡×¡¢ËÌÅìÉôÊ¬¤À¤±¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ»Ä¤¹¡Ö200mÉôÊ¬ÊÝÂ¸°Æ¡×¤Î3¤Ä¤¬¼ç¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤È¤·¤Æ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ9·î16Æü¡¢ËüÇî¶¨²ñ¤ÈÂçºå»Ô¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë200mÉôÊ¬ÊÝÂ¸¤òÁªÂò¡£¼þÊÕ¤ò¡Ö¸ø±à¡¦ÎÐÃÏÅù¡×¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦ºÇÂç¤ÎÌÚÂ¤·úÃÛ¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹Ç§Äê¤ò¼õ¤±¤¿µðÂç·úÂ¤Êª¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ´ËÆ¤òÌ¤Íè¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¡ÈÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿¾ÝÄ§¡É¤È¤·¤ÆÂ¸Â³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âçºå»ÔÅÔ»Ô·×²è¶É¤Ï¡Ö»ÔÌ±¤«¤é¡Ø¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¸¶·Á¤Ë¶á¤¤·Á¤Ç»Ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤ÎÍ×Ë¾¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î·èÄê¤ÏÀìÌç²È¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¡ÈÂ¿¤¯¤Î²ÝÂê¤ò»Ä¤·¤¿ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÊÁªÂò¡É¤È±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¢¡¡ÈÂÀÍÛ¤ÎÅã¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«
¡Ö¡ØÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤ò±ï¡Ê¥ê¥ó¥¯¡Ë¤ÇÊñ¤à¡Ù¤È¤¤¤¦Àß·×»×ÁÛ¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÁ´ÂÎÊÝÂ¸¤¬¸¶Â§¡£1970Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÂçºåËüÇî¤ÎÂÀÍÛ¤ÎÅã¤Î¤è¤¦¤Ë¥·¥ó¥Ü¥ë²½¤·¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¥é¥ó¥É¥¹¥±¡¼¥×¤ÎÀìÌç²È¡¦ÁýÅÄ¾º»á¡£Á´ÂÎÊÝÂ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ±´Ö¤Ç½ðÌ¾±¿Æ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´ØÀ¾7Âç³Ø¤ÎÍý»ö¡¦³ØÄ¹¤é¤¬¶¦Æ±À¼ÌÀ¤ò½Ð¤¹¤Ê¤ÉÍ×Ë¾¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Ï¤½¤â¤½¤âÈ¾Ç¯´Ö¤ÎËüÇî³«ºÅ¤òÁ°Äó¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹´ü»ÈÍÑ¤ÏÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°Ý»ý¥³¥¹¥È¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤«¤é¡ÈÂÅ¶¨°Æ¡É¤È¤·¤Æ¸½¾õ¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¶¯¤¤¡£
¡ÖÉôÊ¬ÊÝÂ¸¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤¿¤ÀÀÚ¤ê½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É÷·Ê¤ÎºÇÅ¬²ò¤ò¸«¤¤¤À¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢»ÔÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤È²ÁÃÍ¤Ï¡È¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡É¤Ë¿Ô¤¤ë¡£²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤äÂçºåÏÑ¡¦À¥¸ÍÆâ³¤¤òÐíâ×¤¹¤ëÂÎ¸³¤¬¥³¥¢¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»Ä¤¹°ÕÌ£¤ÏÈ¾¸º¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢º£¤Îµ¬ÌÏ¤Î¡ØÀÅ¤±¤µ¤Î¿¹¡Ù¤À¤±¤Ç¤ÏÇ÷ÎÏ¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÅ±µî¸å¤Î¶õÇò¤òÀè¹ÔÎÐ²½¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¢¡ºà¼Á¤Î·ÐÇ¯Îô²½¤È¡¢IR·×²è¤âÂ¤«¤»¤Ë
¡¡Âçºå»ÔÅÔ»Ô·×²è¶É¤Ï200mÊÝÂ¸¤Ç¤â¡¢¡Ö¿Í¤¬¾å¤ì¤ë·Á¤Ç»Ä¤¹¤³¤È¤¬É¬Í×¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¥Ó¥¢¤Êµ»½ÑÅªÌäÂê¤â²£¤¿¤ï¤ë¡£ÌÚºà¤Ë¾Ü¤·¤¤¿¹ÎÓ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄÃæ½ßÉ×»á¤Ï¡¢¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÌÚºàÉ½ÌÌ¤Î¹õ¤º¤ß¤ä¥«¥Ó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢·üÇ°¤ÏÂç¤¤¯2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤Ï½¸À®ºà¤äCLT¤ËÉÔ²ÄÈò¤ÊÀÜÃåÁØ¤Î·ÐÇ¯Îô²½¤Ç¤¢¤ê¡¢³¤É÷¡¦±«¡¦»ç³°Àþ¤Ê¤É¤¬²Ã¤ï¤ë³¤ÊÕ´Ä¶¤Ç¤Ï¿Ê¹Ô¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¶âÂ°ÀÜ¹çÉô¤ÎÉå¿©¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤¬Îô²½¤¹¤ë¤È°ÂÁ´Í¾ÍµÅÙ¤Ï°ìµ¤¤ËÄã²¼¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¹±µ×ÊÝÂ¸¤òÁª¤Ö¤Ê¤é¡¢ËÉ²Ð¡¦ÂÑ¿Ì¡¦ÂÑ¸õ¤ÎÁ´´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë²òÂÎ¡¦ºÆ»Ü¹©¥ì¥Ù¥ë¤Î¹©»ö¤¬ÉÔ²ÄÈò¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÌó90²¯±ß¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬ÊÝÂ¸ÈñÍÑ¤Ï¡¢²þ½¤¤È10Ç¯Ê¬¤Î°Ý»ýÈñ¤òÂ«¤Í¤¿»î»»¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£¹±µ×ÊÝÂ¸¤ò¤¦¤¿¤¦¤Ê¤é¡¢¿ô½½Ç¯¤´¤È¤ËÂçµ¬ÌÏÊä½¤¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê±äÌ¿¤ò·«¤êÊÖ¤»¤Ð¡¢·ë¶É¡È¸«±É¤¨¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é²òÂÎ¡É¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤ËÌá¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢»Ä¤¹¤Ê¤éÅ°ÄìÅª¤Ë¥«¥Í¤ò¤«¤±¤ë³Ð¸ç¤¬¡¢²õ¤¹¤Ê¤é°ìÀÚÌ¤Îý¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤·é¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¢¡¤Ê¤ª¤â²ò·è¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤ÎÌ¤Ê§¤¤ÌäÂê
¡¡¤À¤¬¸½¾õ¡¢ºâ¸»¤Ï¡ÖÌ¤Äê¡×¡£Âçºå»ÔÅÔ»Ô·×²è¶É¤Ë¤è¤ë¤ÈËüÇî¾êÍ¾¶â¡¢¹ñ¤Î¸òÉÕ¶â¡¢ÂçºåÉÜ¡¢Âçºå»Ô¤ÎÉéÃ´¡¢´ë¶È¶¨ÎÏ¶â¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ÔÌ±ÉéÃ´¤Î²ÄÇ½À¤âÇÓ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
ÉôÊ¬ÊÝÂ¸¤Ç¤âÌäÂê»³ÀÑ¡ª IRÍø¸¢¤âÍí¤ßº®Íð
¡¡ËüÇî¤Î¾ÝÄ§¤À¤Ã¤¿¡ÖÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÊÝÂ¸ÊýË¡¤ò¤á¤°¤êäþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¸¡Æ¤ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢´Ý¤´¤È»Ä¤¹¡ÖÁ´ÂÎÊÝÂ¸°Æ¡×¡¢²òÂÎ¤·¤ÆÉôºà¤òºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¡ÖÁ´ÌÌ¥ê¥æ¡¼¥¹°Æ¡×¡¢ËÌÅìÉôÊ¬¤À¤±¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ»Ä¤¹¡Ö200mÉôÊ¬ÊÝÂ¸°Æ¡×¤Î3¤Ä¤¬¼ç¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤È¤·¤Æ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¤³¦ºÇÂç¤ÎÌÚÂ¤·úÃÛ¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹Ç§Äê¤ò¼õ¤±¤¿µðÂç·úÂ¤Êª¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ´ËÆ¤òÌ¤Íè¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¡ÈÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿¾ÝÄ§¡É¤È¤·¤ÆÂ¸Â³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âçºå»ÔÅÔ»Ô·×²è¶É¤Ï¡Ö»ÔÌ±¤«¤é¡Ø¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¸¶·Á¤Ë¶á¤¤·Á¤Ç»Ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤ÎÍ×Ë¾¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î·èÄê¤ÏÀìÌç²È¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¡ÈÂ¿¤¯¤Î²ÝÂê¤ò»Ä¤·¤¿ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÊÁªÂò¡É¤È±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¢¡¡ÈÂÀÍÛ¤ÎÅã¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«
¡Ö¡ØÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤ò±ï¡Ê¥ê¥ó¥¯¡Ë¤ÇÊñ¤à¡Ù¤È¤¤¤¦Àß·×»×ÁÛ¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÁ´ÂÎÊÝÂ¸¤¬¸¶Â§¡£1970Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÂçºåËüÇî¤ÎÂÀÍÛ¤ÎÅã¤Î¤è¤¦¤Ë¥·¥ó¥Ü¥ë²½¤·¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¥é¥ó¥É¥¹¥±¡¼¥×¤ÎÀìÌç²È¡¦ÁýÅÄ¾º»á¡£Á´ÂÎÊÝÂ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ±´Ö¤Ç½ðÌ¾±¿Æ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´ØÀ¾7Âç³Ø¤ÎÍý»ö¡¦³ØÄ¹¤é¤¬¶¦Æ±À¼ÌÀ¤ò½Ð¤¹¤Ê¤ÉÍ×Ë¾¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Ï¤½¤â¤½¤âÈ¾Ç¯´Ö¤ÎËüÇî³«ºÅ¤òÁ°Äó¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹´ü»ÈÍÑ¤ÏÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°Ý»ý¥³¥¹¥È¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤«¤é¡ÈÂÅ¶¨°Æ¡É¤È¤·¤Æ¸½¾õ¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¶¯¤¤¡£
¡ÖÉôÊ¬ÊÝÂ¸¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤¿¤ÀÀÚ¤ê½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É÷·Ê¤ÎºÇÅ¬²ò¤ò¸«¤¤¤À¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢»ÔÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤È²ÁÃÍ¤Ï¡È¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡É¤Ë¿Ô¤¤ë¡£²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤äÂçºåÏÑ¡¦À¥¸ÍÆâ³¤¤òÐíâ×¤¹¤ëÂÎ¸³¤¬¥³¥¢¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»Ä¤¹°ÕÌ£¤ÏÈ¾¸º¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢º£¤Îµ¬ÌÏ¤Î¡ØÀÅ¤±¤µ¤Î¿¹¡Ù¤À¤±¤Ç¤ÏÇ÷ÎÏ¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÅ±µî¸å¤Î¶õÇò¤òÀè¹ÔÎÐ²½¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¢¡ºà¼Á¤Î·ÐÇ¯Îô²½¤È¡¢IR·×²è¤âÂ¤«¤»¤Ë
¡¡Âçºå»ÔÅÔ»Ô·×²è¶É¤Ï200mÊÝÂ¸¤Ç¤â¡¢¡Ö¿Í¤¬¾å¤ì¤ë·Á¤Ç»Ä¤¹¤³¤È¤¬É¬Í×¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¥Ó¥¢¤Êµ»½ÑÅªÌäÂê¤â²£¤¿¤ï¤ë¡£ÌÚºà¤Ë¾Ü¤·¤¤¿¹ÎÓ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄÃæ½ßÉ×»á¤Ï¡¢¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÌÚºàÉ½ÌÌ¤Î¹õ¤º¤ß¤ä¥«¥Ó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢·üÇ°¤ÏÂç¤¤¯2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤Ï½¸À®ºà¤äCLT¤ËÉÔ²ÄÈò¤ÊÀÜÃåÁØ¤Î·ÐÇ¯Îô²½¤Ç¤¢¤ê¡¢³¤É÷¡¦±«¡¦»ç³°Àþ¤Ê¤É¤¬²Ã¤ï¤ë³¤ÊÕ´Ä¶¤Ç¤Ï¿Ê¹Ô¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¶âÂ°ÀÜ¹çÉô¤ÎÉå¿©¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤¬Îô²½¤¹¤ë¤È°ÂÁ´Í¾ÍµÅÙ¤Ï°ìµ¤¤ËÄã²¼¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¹±µ×ÊÝÂ¸¤òÁª¤Ö¤Ê¤é¡¢ËÉ²Ð¡¦ÂÑ¿Ì¡¦ÂÑ¸õ¤ÎÁ´´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë²òÂÎ¡¦ºÆ»Ü¹©¥ì¥Ù¥ë¤Î¹©»ö¤¬ÉÔ²ÄÈò¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÌó90²¯±ß¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬ÊÝÂ¸ÈñÍÑ¤Ï¡¢²þ½¤¤È10Ç¯Ê¬¤Î°Ý»ýÈñ¤òÂ«¤Í¤¿»î»»¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£¹±µ×ÊÝÂ¸¤ò¤¦¤¿¤¦¤Ê¤é¡¢¿ô½½Ç¯¤´¤È¤ËÂçµ¬ÌÏÊä½¤¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê±äÌ¿¤ò·«¤êÊÖ¤»¤Ð¡¢·ë¶É¡È¸«±É¤¨¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é²òÂÎ¡É¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤ËÌá¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢»Ä¤¹¤Ê¤éÅ°ÄìÅª¤Ë¥«¥Í¤ò¤«¤±¤ë³Ð¸ç¤¬¡¢²õ¤¹¤Ê¤é°ìÀÚÌ¤Îý¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤·é¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¢¡¤Ê¤ª¤â²ò·è¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤ÎÌ¤Ê§¤¤ÌäÂê
¡¡¤À¤¬¸½¾õ¡¢ºâ¸»¤Ï¡ÖÌ¤Äê¡×¡£Âçºå»ÔÅÔ»Ô·×²è¶É¤Ë¤è¤ë¤ÈËüÇî¾êÍ¾¶â¡¢¹ñ¤Î¸òÉÕ¶â¡¢ÂçºåÉÜ¡¢Âçºå»Ô¤ÎÉéÃ´¡¢´ë¶È¶¨ÎÏ¶â¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ÔÌ±ÉéÃ´¤Î²ÄÇ½À¤âÇÓ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£