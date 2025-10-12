¡Ö³ØÉô¡¦½¤»Î¤ò5Ç¯°ì´Ó¶µ°é¤Ë¡×Ê¸²Ê¾Ê¤Î¿·Êý¿Ë¤ËÅìÂçÀ¸¤¬¶ì¸À¡£¡Ö¤³¤ì¤Ç¸¦µæ¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¥ï¥±
¡½¡ÎÉÏº¤ÅìÂçÀ¸¡¦ÉÛ»ÜÀîÅ·ÇÏ¡Ï¡½
¡¡¤Ä¤¤¤Ë¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ªÆüËÜ¤«¤é¤âµþÅÔÂç³Ø¤ÎËÌÀî¿ÊÆÃÊÌ¶µ¼ø¤äÂçºåÂç³Ø¤Îºä¸ý»ÖÊ¸ÆÁ¿Î¶µ¼ø¤é¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¤Î½ËÊ¡¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¡¹¤ò¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤²æ¡¹¤Ï¡Ö¡û¡ûÇî»Î¡Ê¥Ï¥«¥»¡Ë¡×¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø½ÑÅª¤ËÊªÃÎ¤ê¤Ê¿Í¤ò»Ø¤¹¤³¤Î¸ÀÍÕ¡£¾®³Ø¹»¤Ç¤Î¤¢¤ÀÌ¾¤¬¡ÖÊªÃÎ¤ê¥Ï¥«¥»¡×¤À¤Ã¤¿Êý¤â¡¢¼Â¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡ÖÇî»Î¡Ê¥Ï¥¯¥·¡Ë¡×¤ÈÆÉ¤à¤È°ÕÌ£¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡³Ø½ÑÅª¤ÊÇî»Î¹æ¤ò»Ø¤¹Àµ¼°Ì¾¾Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¼èÆÀ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÂç³Ø±¡¤Ç¤ÎÇî»ÎÏÀÊ¸¿³ºº¤òÄÌ²á¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¸¦µæÏÀÊ¸¤ò¤·¤¿¤¿¤á¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡Çî»Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤ÏºÇÃ»¤Ç9Ç¯É¬Í×
¡¡¤³¤ì¤¬¡Ö¸À¤¦¤Ï°×¤¯¹Ô¤¦¤ÏÆñ¤·¡×¤ÎÅµ·¿¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Æ¤Ð¹ç³Ê¡×¤ä¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ì¤Ð¹ç³Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë³Ø»Î¹æ¡¢½¤»Î¹æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Çî»Î¹æ¤Ï¡Ö¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Æ¤ì¤Ð¹ç³Ê¡×¤ÈÓÈ¤¨¤é¤ì¤ë¤Û¤É¡£
¡¡Çî»Î¹æ¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Âç³Ø±¡Çî»Î²ÝÄø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¥ë¡¼¥È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢²¾¤ËÇî»Î¤Þ¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÁö¤êÈ´¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤â³ØÉô(4Ç¯)+½¤»Î²ÝÄø(2Ç¯)+Çî»Î²ÝÄø(3Ç¯)¤Ç9Ç¯¤Ï¤«¤«¤ë·×»»¤Ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸¦µæ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤â¤Ã¤ÈÇ¯¿ô¤Ï¤«¤µ¤à¡£18ºÐ¤ÇÆþ³Ø¤·¤¿ÀÄÇ¯¤â¡¢½Ð¤ë¤³¤í¤Ë¤Ï¤è¤¯¤Æ¥¢¥é¥µ¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¸¦µæ¼Ô»ÖË¾¿ô¤Ï¡¢Â¿¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¿Í¸ý100Ëü¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î½¤»Î¹æ¡¦Çî»Î¹æ¼èÆÀ¼Ô¿ô¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤ä¥É¥¤¥Ä¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢´Ú¹ñ¤ÎÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤«¤½¤ì°Ê²¼¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¹âÅù¶µ°é¤Þ¤Ç¤Ï¼õ¤±¤Æ¤â¡¢Âç³Ø±¡¿Ê³Ø¼Ô¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¹ñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¹ñ¤â¾Ç¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ÀèÆü¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤«¤é¡Ö³ØÉô²ÝÄø¤È½¤»Î²ÝÄø¤ò°ì´Ó¶µ°é¤È¤·¤Æ5Ç¯¤Ç½¤Î»¤È¤¹¤ë¡×¹½ÁÛ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»þ´Ö¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ê¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¸¦µæ¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¥ë¡¼¥È¤¬³«Âó¤µ¤ì¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸¦µæ¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï½Â¤¤´é¤Ç¤³¤Î²þ³×¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö³ØÉô½¤»Î°ì´Ó¶µ°é¤Ç¸¦µæ¼Ô¤ÏÁý¤¨¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¤¥ó¥Õ¥ì¤·¤¿¡Ö¹âÅù¶µ°é¡×
¡¡¤Þ¤º¡¢Ê¸·Ï¤ÈÍý·Ï¤Ç¤Ï¡Ö²Ê³Ø¡×¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÈÌ¤ËÆñ¤·¤¤¡¢ÀìÌçÅª¤È¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤ÊÍý·Ï¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊÐ¸«¤Ï¤¢¤ë¼ïÀµ¤·¤¤¡£
¡¡Âç³Ø±¡½¤»Î¡¦Çî»Î²ÝÄø¿Ê³Ø¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤ÎO¤µ¤ó(Íý·Ï¡¦³ØÉô4Ç¯À¸¡¦½¤»Î²ÝÄø¿Ê³ØÍ½Äê)¤äS¤µ¤ó(Íý·Ï¡¦½¤»Î²ÝÄøºß³Ø)¤Ï¸ý¤òÂ·¤¨¤Æ¡Ö»þ´ÖÅª¤ÊÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸¦µæ¤â¼êÅö¤¿¤ê¼¡Âè¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÂç¤¤ÊÎ®¤ì¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢Àè¿Í¤¿¤Á¤ÎÅØÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê²ÄÇ½À¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤¯»î¤ß¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡È¸¦µæ¡É¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¸¦µæ¤ò°ìÄÌ¤ê¤µ¤é¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢³ØÉô4Ç¯´Ö¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤½¤Î¡ÈÂç¤¤ÊÎ®¤ì¡É¤ÎÇÄ°®¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡ÊS¤µ¤óÃÌ¡Ë
¡Ö¸½Âå¤Þ¤Ç¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÎÇÄ°®¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÌ¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤Î¤¬ÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¡¡³ØÉô4Ç¯À¸¤Î½©¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÂ´¶È¤ÎÈ¾Ç¯Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¼ø¶È¤Ë¶õ¤¤¬½Ð»Ï¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£
¡¡4Ç¯À¸¤Î½Õ¤Þ¤Ç¤ÏÉ¬½¤¤Ç¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ê³ØÉô¤âÍý·Ï¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£½µ20¥³¥Þ¡Á25¥³¥Þ¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÝÂê¤äÉü½¬¤Î¼ê´Ö¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ÏÊªÍýÅª¤Ë»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊO¤µ¤óÃÌ¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÎ®¤ì¡×¤Ïº£¤â¤Ê¤ªÁýÂç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ê¸¦µæ·ë²Ì¤¬½Ð¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¶µ²Ê½ñ¤Ï¸ü¤ß¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸Íý·ÏÂç³Ø±¡À¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Éã¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Î¡¼¥È¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿O¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê´ÊÃ±¤Ê¡¢³ØÉô3Ç¯À¸¤¬³Ø¤Ö¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤ò¡¢30¡Á40Ç¯Á°¤ÏÂç³Ø±¡¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡×¤ÈØ³Á³¤È¤·¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Íý·Ï¤ÎÂçÂ¿¿ô¤Ï¤Û¤ÜÂç³Ø±¡¿Ê³Ø¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
