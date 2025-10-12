¡Ö·ëº§Áê¼ê¤ËÀäÂÐ¤ËÁª¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤½÷À¡×¤Ë¼Â¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë3¤Ä¤ÎÆÃÄ§¡½¡½¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÊó
Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2023Ç¯9·î28Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È»³ËÜÁá¿¥¤Ç¤¹¡£
¢¡·ëº§À¸³è¤¬Ä¹¤¯Â³¤«¤Ê¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤
¡¡»ä¤Ï8Ç¯¶á¤¯º§³è¥¢¥×¥ê¤ä·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢150ÁÈ°Ê¾å¤ÎÊý¤ò·ëº§¤ËÆ³¤¡¢¹¬¤»¤Ê½Ö´Ö¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»ÄÇ°¤Ê¤éÉ¬¤º¤·¤âÄ¹¤¯¹¬¤»¤¬Â³¤¯2¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¥º§¤Î´íµ¡¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ë¿Í¤ä²ÈÄíÆâÊÌµï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤µ¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÃËÀ¤Î¤¿¤á¤Îº§³è¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡Ö·ëº§Áê¼ê¤ËÁª¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤½÷À¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀèÆü¡¢º§³è¥¢¥×¥ê¤Ç¤Îº§³è¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¥ì¥¤¥¸¤µ¤ó(²¾Ì¾¡¦37ºÐ)¤«¤é¤³¤ó¤ÊÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡·ëº§¤¹¤ë¤È¤¤ÏÃ¯¤·¤â¡Ö¥Ù¥¹¥È¤Ê½÷À¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£¼Â¤ÏÈà½÷¤È¿ô¤«·îÁ°¤«¤éÊÌµï¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¥º§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡À®º§¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤Æ¤«¤éÌó1Ç¯¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¬»º¤Þ¤ì¤¿¡¢¹¬¤»¤¹¤®¤Æ¡Ä¡Ä¤Ê¤É´ò¤·¤¤Êó¹ð¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈá¤·¤¤Êó¹ð¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ù¥¹¥È¤Ê½÷À¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¡Ö»öÁ°¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£
¡¡»ä¼«¿È¤â°ìÅÙ¤ÎÎ¥º§¤ò·Ð¸³¤·¡¢¼«Ê¬¤Î»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ê¤É¤â¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é»öÁ°¤Ë¤³¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¼Â¤Ï»öÁ°¤Ë¤ï¤«¤ë¡ÖÁª¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤½÷À¤ÎÆÃÄ§¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÆÃÄ§¡¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¤äÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤ò¶¯¤¯µá¤á¤ë½÷À¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤óÃËÀÂ¦¤¬¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È´èÄ¥¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£¤·¤«¤·¡¢¿Í¤Ï´Ä¶¤Ë´·¤ì¤ë¤â¤Î¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¤äÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤¡¢¡ÖÁ°¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡½÷ÀÂ¦¤«¤é¤·¤¿¤éÄà¤Ã¤¿µû¤Ë±Â¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤ÃË¤È¸«¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·ëº§¤ò¤·¤¿¤éËèÆü¤ÎÀ¸³è¤¬ÂçÀÚ¡£
¢¡¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤È»×¤¤¹ç¤¨¤ëÁê¼ê¤òÁª¤Ö
¡¡ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤òµá¤á¤ë½÷À¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£·ëº§Á°¤Ë³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ç¡¼¥È¤Ç¿ô²ó¤ÏÉáÃÊ¤¢¤Ê¤¿¤¬¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê¤ªÅ¹¤ËÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢»ä¤âº£¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÏÎ©¤Á°û¤ß²°¤ä¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Îµï¼ò²°¤Ê¤É¤è¤¯¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¤È»×¤¤¹ç¤¨¤ëÁê¼ê¤Ê¤é¤¤Ã¤ÈÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
¢¡ÆÃÄ§¢¡ÖÀ¸³è¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤½÷À¡×
¡¡²ÈÄí¤¬ÍµÊ¡¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë½÷À¤À¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡ÄÄÌ¾ï¤ÎÀ¸³è¥ì¥Ù¥ë¤¬¤½¤Î¿Í¤Î¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¥ì¥Ù¥ë¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖÇ¯¤Ë2²ó¤Ï³¤³°Î¹¹Ô¤Ø¹Ô¤¯¡×¡Ö½»¤à¾ì½ê¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥ì¥Ù¥ë¡×¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Î¹ØÆþÉÑÅÙ¡×¤Ê¤É¡¢½÷À¤ÎÀ¸³è¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢·ëº§¤·¤¿¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°ì½ï¤ËÀ¸³è¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡½÷ÀÂ¦¤¬¡ÖÂç¹õÃì¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì¹ç¤ÏÊÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤¢¤²¤¿À¸³è¥ì¥Ù¥ë¤Ï²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·ëº§¤ò·è¤á¤ëÁ°¤ËÈà½÷¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤ò³Î¤«¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡¥Ð¥°¤Ã¤¿¶âÁ¬´¶³Ð¤äÀ¸³è¥ì¥Ù¥ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ìá¤é¤Ê¤¤
¡¡»ä¼«¿È¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ÏÍµÊ¡¤È¤ÏÌµ±ï¤ÎÃÏÌ£¤ÊÀ¸³è¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶äºÂ¤Î¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶âÁ¬´¶³Ð¤äÀ¸³è¥ì¥Ù¥ë¤¬¥Ð¥°¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥¯¥·¡¼°ÜÆ°¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£ÃÂÀ¸Æü¤Ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ò¤â¤é¤¦¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£»ä¤ÎÀ¸³è¤ÎÊÑ²½¤«¤é¡¢1ÅÙÌÜ¤Î·ëº§À¸³è¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ÆÃÄ§£¡ÖÌò³ä¤ò·è¤á¤¿¤¬¤ë½÷À¡×
¡ÖÃË¤Ê¤é¤³¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ÏÃËÀ¤«¤é¡×¡ÖÃË¤Ê¤éÔú¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ä¡ÄÌò³ä¤òÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë·è¤á¤Æ¤¯¤ë½÷À¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£
