大谷翔平を“避けた”満塁策で大論争 安打の倍も三振している偉才への戦略に米司会は疑問「自信があるんだったら勝負をしろ！」
試合の流れを左右する局面での大谷に対する戦略が物議を醸している(C)Getty Images
果たして、不振のスラッガーとの勝負を避ける決断は正しかったのか――。去る現地時間10月9日に行われたナ・リーグ地区シリーズ第4戦で、ドジャースに敗れたフィリーズの采配が小さくない論争となっている。
【動画】球審目線で判明する圧巻球威 打者を釘付けにした「大谷の3球」をチェック
手に汗握る投手戦が続いた一戦で痛恨のサヨナラ負け（1-2）を喫したフィリーズ。6回まで1点をリードしていた彼らが流れを失う要因の一つとなったのは、終盤7回の采配だった。
1点リードの7回にフィリーズは二死二、三塁と逆転のピンチを招き、大谷翔平を打席に迎えていた。この地区シリーズ4戦合計で1安打と不振に陥る相手主砲に対してロブ・トムソン監督は申告敬遠を指示。一切迷わずに満塁策を取った。
だが、続くムーキー・ベッツが四球を選んで押し出し。結局、同点止まりだったものの、ここでドジャースに試合の流れが傾いたのは間違いなかった。
ポストシーズン全体でも打率.148、1本塁打、OPS.603と猛打が鳴りを潜めていた大谷は、安打数（4）の倍となる三振（12）を記録。勝負をしていれば、無失点で切り抜けられていたかもわからない。
無論、結果論という感は否めない。試合前から「いつだって爆発する可能性がある」と最大限の警戒網を敷いたトムソン監督の判断が間違っていなかった可能性もある。それでも、ドジャースに付け入る隙を与えた指揮官の判断を問う声は尽きない。
MLB公式ネット局『MLB Network』の番組「MLB Now」のホストを務めるブライアン・ケニー氏は「私はレギュラーシーズンであろうと、オオタニを避け、ベッツとフリーマンと勝負をする戦略に好まないし、正当性は感じなかった」と断言。「オオタニを歩かせる決断は、投手に対して、キャリアで一度も受けたことがないようなプレッシャーをかけているようなものだ。ベッツの打席内での自制心は球界最高レベルだ。あらゆる面で彼を優位にしてしまった」とも糾弾した。
さらに「自信があるんだったらオオタニと勝負をしろって話だ」と訴えたケニー氏。だが、番組出演者からは異論も噴出。元メッツのGMであるスティーブ・フィリップス氏は「結局のところ、ドジャースが築いたスター選手が次々に出てくる打線の勝ちだった」と指摘。その上で「オオタニを歩かせる選択には正当性はあった」と反論を展開した。
「失敗の可能性はあるが、満塁にして厳しく攻めるのは一つの手段だ。マウンドのデュランはそれが出来る投手だし、滅多に失敗をしない抑えでもある。もちろん、不調のMVP打者を嫌って、上がり目のMVP打者と勝負をする選択に疑問を投げかけたくなるのも分かる。だが、どちらかの“毒”を選ばないといけない状況だったんだ。それなら私はオオタニを歩かせる方を選ぶ。結果的に失点は1で済んでもいる」
スポーツにおいて“たられば”は付き物。だが、ポストシーズン敗退の憂き目にあったフィリーズだけに、大谷を避けた決断の是非は問われ続けそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]