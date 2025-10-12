どんなに忙しくても仕事をこなすには、どうすればいいのか。90歳になっても現役で活躍する作家・阿刀田高さんは「私は、根は徹底的に怠け者だが、原稿の締め切りは守る。よく怠けるために精いっぱいの工夫をしているのだ」という――。

※本稿は、阿刀田高『90歳、男のひとり暮らし』（新潮社）の一部を抜粋・再編集したものです。

■90歳、自分の生涯を振り返る

今日このごろ“米寿”だの“白寿”だの言われると、

──もう一つ似たのがあったな──

つまり、而立(じりつ)、不惑、知命(ちめい)、耳順(じじゅん)……『論語』である。読者諸賢もご承知でしょう。

孔子が自分の人生を顧みて“吾れ十有(ゆう)五にして学に志す。三十にして立つ。四十にして惑わず。五十にして天命を知る。六十にして耳(みみ)順(したが)う。七十にして心の欲する所に従って矩(のり)を踰(こ)えず”と総括している。

2500年も昔の言葉だが、私も90歳となり自分の生涯を思い合わせてみたくなり、15歳は“学に志す”のはわかる。私は高校生、「勉強しなくちゃ」と思っていた。

しかし“三十にして立つ”はどうかな。サラリーマンになっていたけれど“立つ”と言うほどりっぱではない。

■一番迷っていたのが、40代

44歳で直木賞を受け、このあたりでようやく立っているだろう。“四十にして惑わず”なんてトンデモナイ。一番迷っていたのが40代、皆さんもそうでしょ。50歳になって“天命を知る”も、そんな大袈裟なことではなく“俺の人生はこんなものか”あえて言えば天が与えてくれるものはこのあたりと感じていたような気がする。

“耳順う”は下世話に言えば“他人の意見をよく聞く”こと。私は、まあ、気弱いところもあって若いときからこの傾向はあった。そして70にして心の欲する所に従っても矩（法や倫理）を逸脱しないのは、「孔子さん、それって老化現象じゃないんですか」。

いや、いや、中身はもっと深いのだろう。私など矩を踰えてまで欲することなどみんななくなってしまった。寂しいですね。あなたはいかがですか。

■生涯たった唯一の「泥酔した記憶」

論語とはべつに90歳になって改めて気づくことがないでもない。

たとえば酒……。20代から飲んでいた。清酒、ウイスキィ、ビール、焼酎、なんでもよかった。安いのがもっぱらだった。

20歳の誕生日のころ、衆議院の選挙が直後に迫っていた。が、選挙用紙が（事務の遅れも仕方ない）届いてない。私は健気にもわざわざ役所まで赴いて用紙をもらった。民主主義国家の成人としてあらまほしい、りっぱな行動だろう。母が夕食に祝い酒を一本そえてくれた。“二十にして飲む”であった。

30歳前後、これも偶然、誕生日だったような覚えがある。旧友と久しぶりに会い焼酎をしたたかに飲んだ。とてもうまい。友と別れて独り帰路、駅のホームの隅の隅、トイレットの近くで崩れてしまった。

2メートルほど向こうに水道の蛇口があり水が少しずつ漏れて流れて来る。汚い地面に広がり近づいてくる。「あれがやってくるまでには立ち上がろう」と必死に考えた。

結局、浸される前に立って電車に乗ったが、この記憶は忘れられない。今でも夢に見る。自慢じゃないが（自慢にもならないが）泥酔の記憶は生涯これひとつだけである。“三十にしてベロベロ”だ。

■「悲しい酒」は飲んではいけない

40代はよく飲んだ。鶏を焼くりっぱな屋台でレバーのあと、モツ焼き屋と勘ちがいして「子袋、ある？」と注文して主人にどやされたり、勘定を余計に払って大枚のチップと思われたり（ママがすてきに美しかった）小さな失敗はいろいろあったはずだ。

失敗とはべつに美空ひばりさんには申し訳ないけれど私は“悲しい酒”は飲まなかった。

悲しいときは“今日は忘れてペンディングにしておこう”と避けておくか“明日○×さんに相談してみよう”“お金でなんとかしよう”“諦めればいいんだ”などなど当座のけりだけを心につけ酒なんかに頼らない。

飲むとすればこんな時こそ“楽しい酒”がよろしい。『東京ブギウギ』とかペレス・プラドのマンボとか陽気に盛り上がろう。悲しい酒なんか飲んじゃったら余計につらく、悲しく、らちがあかなくなる。40代は絶望するときではないでしょう。

■作家がクラブのホステスに囲まれる時

50代は編集者ともども少しはましな料理屋に赴き、しゃれたクラブでホステスに囲まれたりもした。

「仕事だよ。取材になるんだ」は「口実でしょ」と見抜かれ、その通りのところを否定しないが、酒席での雑然とした談話や雰囲気が小説を書くヒントになることが本当にあるのだ。

「あたし、お話がうまい子だったの」と色白のホステスが声を高くしていた。「小学生のとき転校してすぐ国語の時間にみんなの前でお話をさせられたのね。いろいろ知ってたけどお馬さんの話をしたの。みんなは喜んだけど先生は駄目。睨(にら)まれたわ。馬ってあだなだったのね。卒業するまで意地悪されたわ」

これは短編小説のヒロインの性格を創るエピソードとして使ったはずだ。

50代のママには年頃の息子・和彦がいて「恋人を連れてきたのよ。きれいな子で和彦もまるで惚れ込んでるの。見てればわかるわよ。そしたら私、その夜、久しぶりに生理が来ちゃった」。

酒場でなければ聞けない話である。「あんな子に息子を取られてたまるものか」という本能、これは「母は愛す」という短編に仕上げたはずだ。

■女将が死んだ亭主の代わりに語りかけるもの

小料理屋の女将はすごい聞き上手。客の話を巧みに聞いて微妙に心地よくしてくれる。ほとんど聞いているだけなのに相槌とか表情とか、なぜか優れたものがあってお客はうれしい。慰められる。

ある日、ふと「聞いてばかりいて疲れない？ 話したくならないか」と質(たず)ねてみたら「いいのよ。家に帰って亭主にいろいろ話すの。今日あったことなんか」「なるほどね」と思ったが後に亭主はすでに亡く、位牌(いはい)に語りかけていると知って感動した。

風景が見えるし人生も見える。これも作品になったはずだ。女将やホステスの話をそれなりにきちんと聞いているのです。“五十にして耳順う”とも言えるだろう。

■90歳でやっと気がついた自分の性分

60代になって今さらのように気がついた。私にとって酒はアペリチフなのだ、と。料理をおいしく楽しく食べるために、アルコールが役立つのだ。

かたわらに、塩だけを少し盛って升酒を飲むような趣味はない。絶対にやらない。そばには一品でいいからなにかおいしい料理がほしい。それが欠くことのできない条件、作法だった。

そして90歳になり（この少し前から）独り暮らしになってみると本来の食事のほかに酒のための料理など作る気になれない。適度においしい肴(さかな)などもともと無理な話だ。かまぼこ、さきいか、柿の種、手軽なものは列車の席じゃあるまいし、なさけない。

料理がなければ酒はやめよう。酒そのものを家では飲まなくなった。本当に、まったく飲まない。ウイスキィはダルマのボトルのまんま、一升瓶の松竹梅は料理に少し費しただけだ。かくて、

──俺は酒が好きじゃなかったんだ──

あらためて知り、友人知人はみんなあきれ顔である。かくてかくて“九十にして己が酒を好まぬを知る”なのである。

■長い小説が好きになれないワケ

ほかにも90にして改めて思ったことがある。これは酒よりももっと深刻で、ひどいことかもしれない。友人知人はどんな顔をするだろう。

──俺は本当に小説家に向いていたのだろうか──

永年続けた本業への疑問である。確かに短編小説は山ほど書いた。

しかし小説の本道はやっぱり長編小説だろう。中編小説だろう。『源氏物語』から始まって『こゝろ』『細雪』『金閣寺』『国盗り物語』『新・平家物語』『チボー家の人々』『風と共に去りぬ』『戦争と平和』……これが本当の小説だ。

私ももちろん長・中編小説を読んだが心から好きにはなれなかった。長々とくどくどと現実の世情や人間を模して、わざわざフィクションで知らせることもなかろう。芥川龍之介が大好きだったけれど、あれは短編作家だった。

とにかく小説家というものは自身の感情や感性にしつこく忠実で、こだわりが強いものだ。私はいい加減、サラリとすめばなにごともそれでいいようなところがある。

■原稿の締め切りを落とさないシステム

あらためてなにが好きかと問われたら、このごろになって気がついた、どう表現すればよいのだろうか。そう、終わるのが好きなのだ。結果のよしあしはどうあれ“終わった”と、これが安らかでうれしい。

原稿の締め切りはよく守る。相当に早い時からシステムができていた。原稿用紙40枚前後の短編小説なら執筆そのものに丸4日かかる。

“なにを書くか”アイデアからストーリィの骨組を見つけるのに（つね日ごろから思案していることだが、それを基にして）5日を用意する。

合計9日。3月31日が締め切りなら引く9、3月22日から本気で創作にかかる。5日たったら考えたアイデアとストーリィで筆を執る。

もちろんよいものが浮かばないときもある。けっして稀(まれ)ではない。それでもプロである以上なにかしら素材はある。我慢して、頑張ってそれで書く。4日後、当然、満足のいく作品にはならない。

それでも編集者に渡す。締め切りは間に合う。それが雑誌などに載せられ世間に晒されているあいだは“下を向いて歩こう、ラララ”こうしてその後、ゆとりを作り、次のアイデアを探すのだ。

■怠けるために精いっぱいの工夫をする

いつしか我流の帯(おび)理論を創生した。仕事は一定の幅を持つ帯なのだ。「いい作品を書いたな」と思っても私の帯幅のよきところを越えることはない。しかし「ひどいな」と思っても帯の悪いふちを越えることもないのだ。

阿刀田高『90歳、男のひとり暮らし』（新潮社）

よくもわるくも帯の幅の中。もって銘(めい)すべし。私の創作だけではなく、広く仕事の面でもうまく役立つ考えではあるまいか。成功も失敗もそれぞれの帯幅、すなわち器量のうち、そう考えれば楽になる。

私の執筆はこうしてその都度終わるわけであり、終わりが好きなのだ。私は万々歳。

思えば小中学生のころから夏休みの宿題なんかも早々終えていた。予習もいい加減に終えていた。昨今も夕食を作っているが、食べ終えると終えたことでホッとする。味のよしあしではなく終えたのがうれしい。洗い物が残っているけれど、これは初めから明日の仕事である。

なべて勤勉のように見えるらしいが根は徹底的に怠け者なのだ。すべてを終え、なにもしなくてよい状況が、心境が快いのだ。よく怠けるために精いっぱいの工夫をするわけだ。

■人生の終わりが近づいて何を思うか

さて、ここまで書いてきて、今は人生の終わりが近づいている。うれしいか？

そんなに嫌ではない。やりたいこと、やるべきこと、やれなかったが仕方のないこと、みんなおおよそ終わった。なにもしなくていい。90にしてボーッと。

──楽ちんだなあ──

あ、今日の夕飯はどうしよう。

阿刀田 高（あとうだ・たかし）

作家

1935年、東京生まれ。早稲田大学文学部卒。国立国会図書館に勤務しながら執筆活動を続け、1978年『冷蔵庫より愛をこめて』で小説家デビュー。1979年『ナポレオン狂』で直木賞、1995年『新トロイア物語』で吉川英治文学賞を受賞。2018年には文化功労者に選出された。短編小説の名手として知られ、900編以上を発表するほか、『ギリシア神話を知っていますか』をはじめとする古典ダイジェストシリーズにもファンが多い。

（作家 阿刀田 高）