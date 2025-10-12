À®¸ù¤«¤é¤ï¤º¤«6Ç¯¤Ç¼«¸ÊÇË»º¡ÄÁ´À¤³¦2000ËüËçÄ¶¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿²Î¼ê¤òÇËÌÇ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤â¤Î¡Ú2025Ç¯9·îBEST¡Û
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¥Í¥ë¥¹¡¦¥¢¥Ó¡¼Ãø¡¢»³·Á¹ÀÀ¸Ìõ¡Ø¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×·Ð±Ä³Ø ¤ª¶âÌÙ¤±¤Î¤³¤È¤Ï¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¿Ö¤±¡Ù¡ÊDU BOOKS¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£À¤³¦Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¤«¤é°ìÅ¾¡¢¼«¸ÊÇË»º¤Ø
Â¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×ÂçÊª¤¿¤Á¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¼«¿È¤ÎË¡Ì³¤ÈºâÌ³¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÆÀ¤¿¤¢¤é¤æ¤ëÀ®¸ù¡¢»ñ»º¡¢¼«Í³¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¸°¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¡¢¼«Ê¬¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤«ºâÌ³Åª¤Ê»ÈÍÑ¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤«¤òÊ¬¤±¤ë¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¡£
MC¥Ï¥Þ¡¼¤Ï¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ë¤ª¤±¤ëºâÌ³Åª¤ÊÅ¾Íî¤ÎºÇ¤âÍÌ¾¤Ê»öÎã¤À¡£Èà¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¯À®¸ù¤·¤¿¡½¡½¥Ï¥Þ¡¼¤Î¡Ö¼ºÇÔºî¡×¤È¤µ¤ì¤ë¡ØToo Legit to Quit¡Ù¤Ï¡¢¥¸¥§¥¤¡¦Z¡Ê¢¨¡Ë¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØVol. 2¡Ä Hard Knock Life¡Ù¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤Û¤ÉÇä¤ì¤¿¡£1990Ç¯Âå½éÆ¬¤Î¥Ï¥Þ¡¼¤Ï¡¢ÍÙ¤ë»æÊ¾°õºþµ¡¤À¤Ã¤¿¡£1988Ç¯¤«¤é1991Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Èà¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à3ºî¤¢¤ï¤»¤Æ2400ËüËç¤òÇä¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¸¥§¥¤¡¦Z¤Ï1996Ç¯¤«¤é2017Ç¯¤Î´Ö¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à13ºî¤«¤±¤Æ2700ËüËç¤òÇä¤Ã¤¿¡£
¢¨¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡£25Ç¯»þÅÀ¤Ç¥°¥é¥ß¡¼¾Þ24ÅÙ¤Î¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹»ï¤¬Áª¤Ö¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÍµÊ¡¤Ê¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¡×¤Î5°Ì¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¥¸¥§¥¤¡¦Z¤Ï¥ì¡¼¥Ù¥ë½êÍ¼Ô¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼ê¤Ë¤·¤¿¶â³Û¤ÏÈà¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£¤À¤¬¤³¤ÎÇä¤ê¾å¤²Ëç¿ô¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Î¥Ï¥Þ¡¼¤Î¾¦¶ÈÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤À¡£1980Ç¯ÂåËö¤«¤é1990Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥Ï¥Þ¡¼¤¬²¿É´Ëü¥É¥ë¤â²Ô¤¤¤¿¤Î¤Ï¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¤À¡£¥Ï¥Þ¡¼¤ÎÄ¾ÌÌ¤·¤¿ÌäÂê¤Ï¡¢¶âÁ¬Åª¤Êº¤Æñ¤Ë´Ù¤ë¿Í¡¹¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£²Ô¤®¤è¤ê¤º¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¡£½ÅÍ×¤ÊÌäÂê¤Ï¡¢²¿¤Ë»È¤Ã¤¿¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£Êó¹ð¤Ë¤è¤ì¤Ð¡½¡½
¡ý°ÜÆ°¼êÃÊ¡½¡½¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤ä¹ë²Ú¤Ê¼Ö¤Ê¤É
¡ý¶¥ÁöÇÏ¡½¡½Öý¼Ë¤´¤È¡Ê¶¥ÁöÇÏ¤Î½êÍ¼Ô¥¸¥ç¥ó¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡Î1980Ç¯Âå¤Î¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥³¥«¥¤¥ó¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¡Ï¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶¥ÁöÇÏ¤ò¶ô¤ï¤»¤ë¤Ë¤Ï·î³Û5Ëü¥É¥ë°Ê¾å¤«¤«¤ë¡Ë
¡ýÁÊ¾Ù¡½¡½µö²Ä¤Ê¤¯¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¥Þ¡¼¤Ï¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥¹¤é¤ËÁÊ¤¨¤é¤ì¤¿
¡ý¿¦°÷¡½¡½¥Ï¥Þ¡¼¤Ï200¿Í°Ê¾å¤ò¸Û¤Ã¤Æ¤¤¤¿
ºÇ¸å¤ÎÅÀ¤Î¿¦°÷¤³¤½¡¢¥Ï¥Þ¡¼¤ÎÏÃ¤ÇºÇ¤âÈá·àÅª¤ÊÉôÊ¬¤À¡£
¢£¸Î¶¿¤òµß¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬Èá·à¤Ë
2009Ç¯¤Ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¥ª¥Ô¡¼¤È¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¤ËÈà¤Ï¡¢¸Î¶¿¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¤«¤é¤½¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Î¿Í¤ò¸Û¤ï¤Í¤Ð¤È»×¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Æ±ÃÏ¤Ç¤ÎÉÏµç¤ÈË½ÎÏ¤¬¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£±ó°ø¤Ï¥¯¥é¥Ã¥¯¡Ê¢¨¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¢¨ËãÌô¤Î°ì¼ï
¥Ï¥Þ¡¼¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¡¹¤ò¸Û¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡½¡½¤½¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë¡£
200¿Í°Ê¾å¤ò¸Û¤¦¤Î¤ÏÂç»Å»ö¤À¡£³Æ¿Í¤ÎµëÎÁ¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÂçÎÌ¤Î·ÐÈñ¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤«¤é¡£
MC¥Ï¥Þ¡¼ÇË»º¤ÎÈá·à¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¤Î¼Â¤ËÂ¿¤¯¤ò¿ÍÆ»Åª¤Ê²þÁ±¤Î¤¿¤á¤Ë¼º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¼º°Õ¤ÎÃæ¤Ç¤âÈà¤Ï±ÑÍº»ë¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Èà¤ÏÇË»º¤·¤¿¤³¤È¤ÇÀ¤³¦Åª¤ÊÊª¾Ð¤¤¤Î¼ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£Ãª¤Ü¤¿¼ýÆþ¤¬¼ºÇÔ¤Î¼ï
¥Ï¥Þ¡¼¤Î¾Þ»¿¤¹¤Ù¤¤Þ¤Á¤¬¤¤¤ÏÍø½áÄÉµá³èÆ°¤ò¼Â¼ÁÅª¤Ê»üÁ±³èÆ°¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤À¤±¤Î²Ô¤®¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬Â³¤¯¤ÈÁÛÄê¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¥Ï¥Þ¡¼¤Î¿ô»ú¤Ë´ð¤Å¤¯¤È¡¢Ç¯3Ëü¥É¥ë¤ÎµëÎÁ¤ò200¿Í°Ê¾å¤Ë»ÙÊ§¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·î³Û50Ëü¥É¥ë°Ê¾å¤ÎµëÎÁ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤³¤Î¿å½à¤Î»Ù½Ð¤ò¡¢¼«Ê¬¤¬Íø½á¤ò½Ð¤·¤¿¤êÂç´Ñ½°¤ò½¸¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¹×¸¥¤·¤Ê¤¤¿Í¡¹¤Ë¼ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î½ª¤ï¤ê¤ÏÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤ÎÈá¤·¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ï¥Þ¡¼¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¼Â¤Ï·ë¹½¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¡½¡½»ñ»º¤òºî¤Ã¤¿¡£Èà¤¬¥Ø¥Þ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¸Ä¿Í¤Î¶âÁ¬´ÉÍý¤ÎÉôÊ¬¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ò½õ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´êË¾¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
MC¥Ï¥Þ¡¼¤ÏµÞÂ®¤ËË¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Çä¤ê¾å¤²¤Ï¿ÍÀ¸¤Î3Ç¯´Ö¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¸¥§¥¤¡¦Z¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï¥Ï¥Þ¡¼¤è¤ê¤âÄã¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²áµî20Ç¯¤Ç¤â¤Ã¤È°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ï¥Þ¡¼¤Î²Ô¤®¤Î·Á¤ÈÂ®ÅÙ¤Ï¡¢Êõ¤¯¤¸¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¸µ¡¹¶â»ý¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¯ÎÏ¤ÊºâÌ³¸ÜÌä¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤¬µð³Û¤ÎÃª¤Ü¤¿¼ýÆþ¤Ë½Ð²ñ¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ãª¤Ü¤¿¤¬¤¹¤°¤Ë¼ê¸µ¤òÎ¥¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¤ï¤á¤Æ¹â¤¤¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¸åÀè¹Í¤¨¤º¤Ë»Ù½Ð¤ò¤¹¤ë¡¢¾×Æ°¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢µ¤Á°¤¬¤è¤¹¤®¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢°ìÉô¤Î¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜ¤â¡¢ÆÃ¤ËÅ·Á³»ñ¸»¤Ë´ð¤Å¤¯·ÐºÑ¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤ë¡£
°Õ¿Þ¤ÏÎ©ÇÉ¤ÇÂº·É¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤Ê¤¬¤é¡¢MC¥Ï¥Þ¡¼¤â¤ª¤½¤é¤¯¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£¥¸¥§¥¤¡¦Z¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ÎÌôºÞ»Õ¤Î½Ð¿È¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢ºâÌ³·×²è¤äÍ½»»ÀßÄê¡¢Íø½á¤ÎºÆÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¤Î¤ËÌòÎ©¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥Ï¥Þ¡¼¡¢¥¸¥§¥¤¡¦Z¤ò¤Ï¤¸¤áÍµÊ¡¤Ê¿Í¡¹¤Ï¤ß¤Ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò´ÉÍý¤·¤ÆÅª³Î¤ÊºâÌ³¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤¬É¬Í×¤À¡£¤³¤ì¤Ï°ì¸«¤·¤¿¤Û¤É´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¢£¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ®¸ù¼Ô¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëæ«
¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥É¥ì¡¼¡Ê¢¨¡Ë¤Ï¤«¤Ä¤ÆMTV¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢Ë¡Ì³¤È¶âÁ¬´ÉÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦·Ù¹ð¤·¤¿¡£¡Ö²Ô¤´¤¦¤È¤¤¤¯¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò¤à¤·¤ê¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ëÏ¢Ãæ¤¬2¡¢3¿Í¤Ï¤¤¤ë¤ó¤À¡×
¢¨¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡£¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤ÎÊ¬Ìî¤ÇºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¿ÍÊª¤Î°ì¿Í¤È¤µ¤ì¤ë¡£¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¥Ö¥é¥ó¥ÉBeats by Dr. Dre¤ÎÀßÎ©¼Ô¤Î°ì¿Í¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢»ñ»º¤ò¼é¤ê¡¢Ãù¤¨¡¢¤µ¤é¤ËÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Î¿Í¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ªÄË¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥ê¥¢¡¼¥Ê¤Ï¤³¤ì¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ³Ø¤Ó¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥í¥Ó¥ó¡È¥ê¥¢¡¼¥Ê¡É¥Õ¥§¥ó¥Æ¥£¤Ï¡¢º£Æü¤Ç¤ÏÀ¤³¦Åª¤ÊÈþ¤È²Î¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢10²¯¥É¥ë°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬2009Ç¯º¢¤ÎÈà½÷¤ÏÇË»ºÀ£Á°¤À¤Ã¤¿¡£
2003Ç¯Åö»þ¤Î¥ê¥¢¡¼¥Ê¤Ï¥Ð¥ë¥Ð¥É¥¹½Ð¿È¤Î15ºÐ¤Ç¡¢Ìî¿´Åª¤Ê»°¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¥«¡¼¥ë¡¦¥¹¥¿¡¼¥±¥ó¤È¤È¤â¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Çºî»ì¥Ç¥å¥ª¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¤È²ñ¤Ã¤ÆÏÓÁ°¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÂ¨ºÂ¤Ë¥ê¥¢¡¼¥Ê¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢²Î¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Ë¡¼¥º¡¦¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¡ÖEmotion¡×¤È¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥¥ã¥ê¡¼¡ÖHero¡×¤ò¼«Ê¬¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤Á¤¬¤¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¸¶ç¤Ê¤·¤Ë¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥í¥¤¥É¡¦¥¦¥§¥Ð¡¼¶ª¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ÎÊ¸¶ç¤Ê¤·¤Î²¦¼Ô¤À¤¬¡¢Èà¤âÆ±»þ´ü¤ËÈà½÷¤¬¥Ð¥ë¥Ð¥É¥¹¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¥«¥é¥ª¥±¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¡£¥¦¥§¥Ð¡¼¤ÏÄ¾´Ñ¤Ë½¾¤ï¤º¥ê¥¢¡¼¥Ê¤ò¥¤¥®¥ê¥¹¤ËÏ¢¤ì¤Æµ¢¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌÂ¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡½¡½¥ê¥¢¡¼¥Ê¤ò¼«¼Ò¥·¥ó¥¸¥±¡¼¥Æ¥Ã¥É¡¦¥ê¥º¥à¡¦¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥º¤È¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó·ÀÌó¤µ¤»¤¿¡£
¢£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«5¥«·î¤ÇÀ¤³¦Åª¤ÊÀ®¸ù¤ò²Ì¤¿¤¹¤â
¤½¤Î¸å°ìÇ¯¤«¤±¤Æ¡¢¥ê¥¢¡¼¥Ê¤Î¥Ç¥â¥Æ¡¼¥×¤ò¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÈà½÷¤Î¿Íµ¤¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¡ÖPon De Replay¡×¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¡¢¿·À¸¥Ç¥Õ¡¦¥¸¥ã¥à¤Î¼ÒÄ¹¥¸¥§¥¤¡¦Z¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡£
2005Ç¯½éÆ¬¡¢¥ê¥¢¡¼¥Ê¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ËÈô¹Ôµ¡¤Ç±¿¤Ð¤ì¤Æ¥¸¥§¥¤¡¦Z¤ÎÁ°¤Ç²Î¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç³Î¿®¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢·ÀÌó¤¹¤ë¤Þ¤ÇÈà½÷¤ò·úÊª¤«¤é½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ÀÌó¤Ï¤ä¤¬¤Æ¥¸¥§¥¤¡¦Z¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÇÄ«3»þ¤Ë½ðÌ¾¤µ¤ì¡¢¥ê¥¢¡¼¥Ê¤Ï¤Þ¤¿ºâÌ³´ÉÍý¤Î¤¿¤á¡¢¥Ð¡¼¥É¥óLLP¤Î²ñ·×»Î¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥°¡¼¥Ë¥¹¤È¤â·ÀÌó¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ»öÌ³¤¬ÊÒÉÕ¤¡¢2005Ç¯8·î¤Î¥ê¥¢¡¼¥Ê¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMusic of the Sun¡Ù¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£5¥«·î¸å¡¢Èà½÷¤Ï17ºÐ¤Î¥×¥é¥Á¥Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ê¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎºÇ½é¤ÎÀ®¸ù¤¬»ÍÇ¯¤âÂ³¤¤¤¿¸å¡¢Èà½÷¤¬ÇË»ºÀ£Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ÏÀâÌÀ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£
¢£ºÇ¤â¥ê¥Ã¥Á¤Ê½÷À²Î¼ê¤Î°ì¿Í¤â°ìÅÙ¤Ï¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿
²¿É´Ëü¤âÁß¤Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥£¡¼¥ó¥¨¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎºâÌ³¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ç¤¢¤ìºÇÂç¸Â¤Î¿®Â÷ÀÕÇ¤¤òÍ×µá¤µ¤ì¤ë¡£
¥ê¥¢¡¼¥Ê¤ÏµÊ±ì¤â°û¼ò¤âÅêÉ¼¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¼ã¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À»Ò¶¡¤À¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë2012Ç¯¡¢¥ê¥¢¡¼¥Ê¤Ï²ñ·×»Î¤¿¤Á¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë3500Ëü¥É¥ë¤ÎÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£¿¦Ì³ÂÕËý¤ÈÂçÉý¤ÊºâÌ³´ÉÍý°ïÃ¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¤¤¤¤²Ã¸º¤Ê²ñ·×¡£
£2009Ç¯¡Ö¥é¥¹¥È¡¦¥¬¡¼¥ë¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¡¼¥¹¡×¥Ä¥¢¡¼¤¬¡ÊÇä¤ê¾å¤²¾å¾º¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡ËÂ»¼º¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢»Ù½Ð¤ò¸º¤é¤¹¤è¤¦½õ¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤2009Ç¯¡Ö¥é¥¹¥È¡¦¥¬¡¼¥ë¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¡¼¥¹¡×¥Ä¥¢¡¼¤¬Â»¼º¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹ð¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¡Ö¥é¥¹¥È¡¦¥¬¡¼¥ë¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¡¼¥¹¡×¥Ä¥¢¡¼¤ÎÁíÇä¾å¤Î¤¦¤Á¡¢¥ê¥¢¡¼¥Ê¤Ï6¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤·¤«ÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢²ñ·×»Î¤Ï22¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ò²û¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
¦¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¤Î¤ª¤ó¤Ü¤íÅ¡Âð¤ò750Ëü¥É¥ë¤ÇÇã¤¦¤Î¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡½¡½¤½¤ì¤À¤±¤Î¶â¤¬Èà½÷¤Ë¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡£
§²Î¤Î¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¤¬Å¬ÀÚ¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¼êÇÛ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¨¹ñºÝÀÇÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÁÊ¾Ù¤òÂÕ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î¤¿¤á¤Ë¥ê¥¢¡¼¥Ê¤ÏÇË»ºÀ£Á°¤È¤Ê¤ê¡¢Æâ¹ñºÐÆþÄ£¡Ê¤Þ¤¿¤ÎÌ¾¤ò¥Î¥È¡¼¥ê¥¢¥¹IRS¡Ë¤Î´Æºº¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¼õ¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö½é¤Ï¤³¤ÎÁÊ¤¨¤ò¼õ¤±¤ÆÎ©¤Á¡¢Ë¡Äî¤Ç¥ê¥¢¡¼¥Ê¤¬·¤¤È°áÉþ¤Ëµð³Û¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤¤ò¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¡¼¥É¥ó»öÌ³½ê¤Ï¡¢2014Ç¯¤ËÈà½÷¤ÈÏÂ²ò¤·¡¢ÊóÆ»¤Ç¤Ï1000Ëü¥É¥ë»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Îº¢¤Ë¤ÏÈà½÷¤Î²ñ·×»Î¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥°¡¼¥Ë¥¹¤È¤½¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ê¤Ä¤Þ¤ê¾å»Ê¡Ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ß¥È¥Ë¥Ã¥¯¤ÏÆ±»öÌ³½ê¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£Å¾¤ó¤Ç¤â¤¿¤À¤Ç¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤
¤³¤ÎÇÈßÑ¤ËËþ¤Á¤¿ÂÎ¸³¤ËÂ§¤·¡¢¥ê¥¢¡¼¥Ê¤Ï¡ÖBitch Better Have My Money¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢²ñ·×»Î¡Ê¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¥Ó¥Ã¥Á¡×¡Ë¤È¤½¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼ºÊ¤òÍ¶²ý¤·¡¢¹éÌä¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë»¦¤¹¤È¤¤¤¦Á´ÌÌÅª¤ÊÉü½²ÌÑÁÛ¤À¡£ºÇ¸å¤Ï¥ê¥¢¡¼¥Ê¤¬¥È¥é¥ó¥¯°ìÇÕ¤Î¶â¤Î¾å¤Ë¤¹¤ï¤ê¡¢¤½¤ÎÍçÂÎ¤Ï¶õÁÛ¾å¤ÎºâÌ³½èÍý¿Í¤Î·ì¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î²Î¤Ï200ËüËç°Ê¾åÇä¤ì¤Æ¡¢VevoÇ§¾Ú¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï½é¤ÎÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Ä¤¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢YouTube¤Ç1.6²¯²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºâÌ³Åª¤ÊÈá·à¤Ë¤¢¤¤¤«¤±¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÌÙ¤«¤ë¾¡Íø¤ËÊÑ¤¨¤¿¤ï¤±¤À¡£
¥ê¥¢¡¼¥Ê¤Ï¹¬±¿¤Ê¤Û¤¦¤À¡½¡½Èà½÷¤È»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤¢¤Þ¤ê¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢²ø¤·¤²¤ÊºâÌ³´ÉÍý¤«¤éÆ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¸¥ç¥»¥Õ¡È¥Õ¥¡¥Ã¥È¡¦¥¸¥ç¡¼¡É¥«¥ë¥¿¥Ø¥Ê¡Ê¢¨¡Ë¤Ï²ñ·×»Î¤Ë¤à¤·¤é¤ì¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¡½¡½¤½¤·¤Æ¤Ò¤É¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ª¤«¤²¤ÇÈà¤Ï4¥«·î¤âÅê¹ö¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¡£2021Ç¯¤Ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Ø¥¢¡¼¥ó¡¦¥æ¥¢¡¦¥ì¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥È¡¦¥¸¥ç¡¼¤Ï¤³¤ÎÂÎ¸³¤ò¡Ö¤ª¤ì¤¬¼ÂºÝ¤ËÈÈºá¤ò¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Í£°ì¤Î¤È¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢1998Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ò±Ä¤à¤Ê¤Éµ¯¶È²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯9·î6Æü¡Ë
----------
¥Í¥ë¥¹¡¦¥¢¥Ó¡¼Ãø½Ò²È
¥í¥ó¥É¥ó¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢·Ï¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤ÎÃø½Ò²È¡¢ÊüÁ÷¿Í¡¢¥á¥Ç¥£¥¢·Ð±Ä¼Ô¡¢É÷»Éºî²È¡£ÊÆÂç¼êÅê»ñ²ñ¼Ò¥Ö¥é¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¤Û¤«¶âÍ»¶È³¦¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¡Ø¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×·Ð±Ä³Ø¡Ù¤ò¼¹É®¡£ËÜ½ñ¤Ï¡ØÇò¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤í¡ÊThink Like a White Man¡Ë¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡Ë¤Ë¼¡¤°2ºýÌÜ¤ÎÃø½ñ¡£
----------
¡ÊÃø½Ò²È ¥Í¥ë¥¹¡¦¥¢¥Ó¡¼¡Ë