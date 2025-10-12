º£±Ê¾ºÂÀ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¡×¥Ö¥ë¥Ú¥óÂÔµ¡¤ÎÎ¢Â¦ÌÀ¤«¤¹¡¡¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ªÀï¤ÏÅê¼êÁíÆ°°÷¤ËÈ÷¤¨¤ë¤â½ÐÈÖË¬¤ì¤º
¡þMLB¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï ¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º 3-1 ¥«¥Ö¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)
¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÇÔÂà¤È¤Ê¤êº£µ¨¤ÎÀï¤¤¤ò½ª¤¨¤¿¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤¬¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥óÂÔµ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âè2Àï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿º£±ÊÅê¼ê¤Ï¡¢Ãæ4Æü¤Ç·Þ¤¨¤¿¤³¤ÎÆü¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ªÀï¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥óÂÔµ¡¡£4²ó¤È7²ó¤Ë¤ÏÅêµåÎý½¬¤ò¹Ô¤¦¤â¡¢ÅÐÈÄµ¡²ñ¤ÏË¬¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
º£±ÊÅê¼ê¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÀä¤¨¤ºÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¡¢¤¤¤ÄÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¡Ø¹Ô¤±¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ê½àÈ÷¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢»î¹çÃæ¤Î½àÈ÷¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤é¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÉáÃÊ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¼«Ê¬¤¬ÀèÈ¯¤Ç¤¢¤¿¤Õ¤¿¤·¤¿¤é¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÆ°¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â´Þ¤á¤Æ¤³¤ì¤«¤éÅê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿º£±ÊÅê¼ê¡£µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£